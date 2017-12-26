Grandmedical Manisaspor'da korkutan sessizlik

MANİSA, ()

TFF 1'inci Lig'de borçları nedeniyle 9 puanı silinen ve ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Grandmedical Manisaspor'da devre arasında camiayı korkutan bir sessizlik var. Ligde düşme hattının 7 puan gerisindeki Manispor'da alacakları yüzünden kulübe Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çeken yerli futbolculardan Metin Yüksel, Emrullah, Zahit, Alper ve Akın'ı kadroda tutabilmek için zaman daralıyor. Yabancılardan Dimov'un ayrıldığı, Atiemwen'in de Balıkesirspor Baltok'la oynanan ilk yarının son maçına çıkmayarak eşyalarını topllayıp tesisleri terkettiği siyah beyazlı takımda Perovic, Mikic, Axel Meye ve Bakaki de yol ayrımında. Yönetimden ise kulüpteki son durumla ilgili açıklama yapılmadı. Manisaspor, ikinci yarı hazırlıklarına cuma günü başlayacak.