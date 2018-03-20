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Grandmedical Manisaspor'da istifa depremi

İlker KILIÇARSLAN, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma umutlarını yitiren Grandmedical Manisaspor'da 18 Şubat'ta göreve gelen Gökay Budak başkanlığındaki yönetimde 5 kişi istifa etti. Siyah-beyazlılarda Asbaşkan ve Basın Sözcüsü...

Grandmedical Manisaspor'da istifa depremi

İlker KILIÇARSLAN, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma umutlarını yitiren Grandmedical Manisaspor'da 18 Şubat'ta göreve gelen Gökay Budak başkanlığındaki yönetimde 5 kişi istifa etti. Siyah-beyazlılarda Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Engin Uzun, Hukuk İşleri Sorumlusu Serkan Özşen, Proje ve Yatırımlar Sorumlusu Mustafa Murat Ünlü, Bilet ve Passolig Sorumlusu Cumhur Köseoğlu ve Taraftar Sorumlusu Gökhan İzmirlioğlu noter kanalıyla istifalarını sundu. Takıma ödeme yapmakta sıkıntı yaşayan yönetimde görevlerini bırakan 5 yöneticinin yarın konuyla ilgili basın açıklaması yapması bekleniyor.
Öte yandan Başkan Gökay Budak, kulübün personel giderlerini karşılayabilmek için mesir macunu tanıtımına talip oldu. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık'ı ziyaret eden Başkan Budak, "Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle bu yıl mesir festivalinde herhangi bir konser organizasyonu yapılmayacağını biliyoruz. Bu konserlere ayrılan bütçeyle mesirin tanıtımına talibiz. Sezon bitimine kadar 6 maçımız var. Hem evimizde hem deplasmanda oynayacağımız müsabakalarda taraftarlara mesir saçabiliriz. Konsere ayrılan bütçeyle personel giderlerimizi karşılayabiliriz" dedi. Ufuk Tanık da bu talebe olumlu yaklaştı.

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