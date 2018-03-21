Grandmedical Manisaspor'da acı gerçekler

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma umutlarını tüketen Grandmedical Manisaspor'da geçen hafta göreve başlayan Sportif Direktör Ufuk Dündar, acı tespitlerde bulundu. Düzenlediği basın toplantısında kulübün büyük bir mali sıkıntı içinde olduğunu anlatan Dündar, Manisaspor'un gelecek sezona eksi 12 puanda başlayabileceğini söyledi. Dündar, alacaklı olan eski oyuncuları Makukula'nın da büyük bir dert olduğunu belirterek, "Makukula isterse avukatı aracılığı ile kulübe büyük cezalar uygulayabilir. Bu da küme düşme cezası olur" dedi.

Futbolcularla yapılan sözleşmeler hakkında konuşan Ufuk Dündar, "Maalesef oyuncularla çok hoyratça sözleşmeler yapılmış. Ligden düştüğünüz zaman normalde yabancı oyuncuların kontratları otomatikman feshediliyordu. Ancak UEFA'nın çıkardığı yabancıları koruma hakkı nedeniyle takım küme düşse de futbolcular sözleşmenin bedelini almayı hak ediyor. Dimov, Mikic ve Perovic'in Manisaspor'a maliyeti 3 milyon TL'nin üzerinde. İki defans, bir forvet oyuncusunun çok yüksek maliyeti bulunuyor" diye konuştu.

Geçmiş yıllarda forma giyen yabancı oyuncuların alacaklarıyla ilgili ödeme sürelerinin yaklaştığını aktaran Dündar, “Portekiz Federasyonu'na, Perovic'in kulübüne ve Novillo'ya paralarını ödemediğimiz takdirde sezona eksi 9 puan cezasıyla başlayacağız. Ulusal Kulüp Lisansı'nı alma ihtimalimiz pek yok. Geçtiğimiz sezon yediğimiz eksi 3 puan cezasının bir nedeni de oydu. Bir de onu eklersek eksi 12 puanla lige başlamamız çok yüksek bir ihtimal" ifadelerini kullandı. Ücretinin büyük bir kısmı ödenmeyen Makukula konusuna da açıklık getiren Dündar, "Bundan 8-9 yıl önce Makukula 1 milyon 700 bin Euro'ya transfer edilmiş. Geçtiğimiz bu 8 yılda oyuncuya ödenen 125 bin Euro. Makukula artık puan sildiremiyor ama Manisaspor'un geleceği futbolcunun iki dudağı arasında. Haziran ayında Makukula avukatına 'Manisaspor lig düşsün' derse, biz hiç 2'nci Lig'e başlamadan 3'üncü Lig'e düşüyoruz. Bizim de transferleri açma şansımız pek gözükmüyor. Bu yıl mukavelesi bitecek oyuncularla iyi ilişkiler içinde olmalıyız" dedi.

BAYRAM'I BABASI KURTARDI

Grandmedical Manisaspor Sportif Direktörü Ufuk Dündar, genç futbolcu Bayram Büstaç'ın babasının parası sayesinde profesyonel olduğunu söyledi. Dündar, "Bayram'ı babasının parasıyla geçen haftaki Gaziantep Gazişehir maçından bir gün önce profesyonel yaptık. Babasıyla konuştum, içim sızladı ama zor bir durum. Kulübün şu an içinde bulunduğu gerçekleri var. Başka bir alternatifimiz yok. O çocuğu zor şartlarda da profesyonel yapmak benim için mutluluk verici. Elimizde bu gençlerin dışında hiçbir şey yok" diye konuştu.