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Grandmedical Manisaspor'da 4 aday

MANİSA, () TFF 2. Lig'e düşen ve takımda 6 yıl önce forma giyen Portekizli futbolcu Makukula'dan kaynaklı borçları nedeniyle FIFA tarafından 3. Lig'e düşürülme tehlikesi yaşayan Grandmedical Manisaspor'da ilk tarihi yarın olarak açıklanan...

Grandmedical Manisaspor'da 4 aday

MANİSA, ()

TFF 2. Lig'e düşen ve takımda 6 yıl önce forma giyen Portekizli futbolcu Makukula'dan kaynaklı borçları nedeniyle FIFA tarafından 3. Lig'e düşürülme tehlikesi yaşayan Grandmedical Manisaspor'da ilk tarihi yarın olarak açıklanan kongre öncesi 4 aday var. Siyah-beyazlılarda Başkan Gökay Budak'ın yanı sıra son kongrede Budak'a rakip olan eski yönetici Yunus Emre Şahin ile Bülent Baygeldi ve Ahmet Çavuş'un aday olması bekleniyor. Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri'nde saat 14.00'te başlaması gereken olağan kongre, yasal çoğunluk sağlanmasının güç olduğu için 10 Haziran'a ertelenecek. Tarzan'da Manisa Devlet Hastanesi'nde güvenlik sorumlusu olarak çalışan Ahmet Çavuş'un, 18 Şubat'taki son olağanüstü kongrede Başkan Gökay Budak'ın yedek listesinde olduğu ortaya çıktı. 
Futbol takımı dağılan, elde kalan altyapıdan çıkardığı gençleri de bir bir kaybetmeye başlayan Grandmedical Manisaspor'da yeni yönetim çok zorlu bir tabloyla karşı karşıya kalacak. Maaş ödenemeyen kulüp personelinin bile süresiz izne çıkarıldığı siyah-beyazlılarda yönetim, Benfica'ya Makukula'nın bonservisi için 1.9 milyon euro borcunu 18 Haziran'a kadar ödemek veya yapılandırmak zorunda. Manisa bunu başaramazsa FIFA Disiplin Komitesi'nin 29 Haziran'daki toplantıda tarihi kulübü otomatik olarak küme düşürme ihtimali çok yüksek. Geride bıraktığımız sezon 9'u Makukula'dan toplam 12 puanı silinen Tarzan, eski futbolcularından Simpson'a olan borcu ve Ulusal Kulüp Lisansı nedeniyle de yeni sezonda puan silme cezaları alabilir. Borçları yüzünden transfer yasaklısı olan kulübün SGK ve vergi yapılandırması yapması da şart.

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