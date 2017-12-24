Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok: 3-1

İlker KILIÇASLAN/ MANİSA, ()

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

GRANDMEDICAL MANISASPOR: Göktuğ (xx) – Metin (xxx), Sebaihi (xx), İsmail Haktan (xx)(Dk. 69 Berkay x), Meye (xxx), Mikic (xx), Abdulkadir (xx), Perovic (xx), Mustafa Sevgi (xx), Ümit Yasin (x), Zahit (xxx) (Dk. 90+2 Alper)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (x) - Cüneyt (x), Nizamettin (x) (Dk. 76 Foxi x), Abdulkadir (xxx), Aissati (x), Sedat (xx), Uğur (xx) (Dk.78 Mehmet Boztepe x), Otoo (xx), Glumac (xx), Bülent (x), Cumali (x)

GOLLER: Dk.13 Zahit, Dk. 73 Meye, Dk. 76 Metin (Manisaspor) Dk. 89 Abdulkadir (Balıkesirspor Baltok)

SARI KARTLAR: Meye, Perovic, Ümit Yasin, Mikic, Zahit (Manisaspor), Cüneyt, Cumali, Aissati (Balıkesirspor Baltok)

TFF 1'inci Lig’de küme düşme hattında bulunan Grandmedical Manisaspor, ilk yarının son haftasında Play-Off hesapları yapan Balıkesirspor Baltok’u rahat geçti: 3-1. Manisa temsilcisi bu sonuçla puanını 11’e yükseltirken düşme potasından çıkamadı. Balıkesirspor Baltok ise ise 23 puanda kalarak ilk 6’nın dışında kaldı.

11'inci dakikada Balıkesirspor atağında ceza sahası dışından Nizamettin’in verdiği pası önünde bulan Otoo’nun kaleye çektiği şut az farkla auta çıktı.

13'üncü dakikada Manisaspor öne geçti. Sebaihi’nin pasıyla buluşan Zahit’in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.

15'inci dakikada Balıkesirspor’da Abdulkadir’in çaprazdan sert vuruşunu kaleci Göktuğ kornere çıkardı.

40'ıncı dakikada İsmail Haktan’ın kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarpıp auta çıktı.

49'uncu dakikada gelişen Manisaspor atağında ceza sahası içinde defansın hatasını fırsat bilen Sebaihi önünde bulduğu topu kaleye gönderdi. Top kaleci Vukovic’te kaldı.

60'ıncı dakikada Uğur’un verdiği pasla ceza sahası çizgisinde buluşan Sedat kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldı. Sedat’ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

73'üncü dakikada Manisaspor farkı 2’ye çıkardı. Sebaihi sağdan ceza sahasına girerek topu arka direkteki Meye’ye çıkardı. Axel Meye’nin boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu; 2-0

76'ncı dakikada Manisaspor golleri üçledi. Metin’in uzak mesafeden kaleye gönderdiği top filelere gitti: 3-0

89'uncu dakikada Balıkesirspor’un golü geldi. Aissati’nin pasında topu iyi kontrol eden Abdulkadir, skoru belirledi: 3-1.

(FOTOĞRAFLI)