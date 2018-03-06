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Grandmedical Manisaspor - Akın Çorap Giresunspor: 0-4

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Grandmedical Manisaspor, Play-Off hesapları yapan Akın Çorap Giresunspor'a evinde 4-0 yenilerek umut tüketti.

Grandmedical Manisaspor - Akın Çorap Giresunspor: 0-4

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Grandmedical Manisaspor, Play-Off hesapları yapan Akın Çorap Giresunspor'a evinde 4-0 yenilerek umut tüketti. 

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Furkan Ürün (xx)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (x) - Kağan (xx), Ümit (xx), Kemal (xx), Asım (x) (Dk. 46 Furkan x), İlkay (x), Berk (x) (Dk. 33 Akın xx) (Dk. 69 Uğur x), Sebaihi (x), Alper (xx), Timur (xx), Perovic (x)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (xxx) - Caner (xxx), Çağlar (xx), Abdulmerim (xx), Hüsamettin (xx), Dimitriaidis (xxx), Atta (xx) (Dk. 87 Sinan), Dodo (xxx), Hakan (xx) (Dk. 68 Recep xx), Abed (xxx) (Dk. 90 Murat), Almeida (xxx)

GOLLER: Dk. 22 Dimitriaidis, Dk. 24 (KK) İlkay, Dk. 70 Almeida, Dk. 90+1 Dodo (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Ümit, Perovic (Manisaspor) - Almeida, Recep (Giresunspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Grandmedical Manisaspor, Play-Off hesapları yapan Akın Çorap Giresunspor'a evinde 4-0 yenilerek umut tüketti. Konuk takım 22'nci dakikada Dimitriadis'in golüyle öne geçerken, İlkay 24'üncü dakikada kendi ağlarını havalandırdı.

Yeşil-beyazlılar 70'te Almeida ve 90+1'de Dodo ile farka gitti. Manisaspor bu sonuçla 15 puanda kalıp 17'nci sıradan kurtulamadı. Giresunspor ise 37 puana yükselerek ilk 6 için avantaj sağladı. Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçın ardından görevinden ayrıldı. 

22'nci dakikada Giresunspor gol perdesini açtı. Hakan’ın şutunda savunmadan dönen topu Dimitriadis kafayla filelere gönderdi: 1-0.

24'üncü dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Manisaspor’un defansında Ümit Yasin’in uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı İlkay’a çarparak filelere gitti: 0-2. 

38'inci dakikada Giresunsporlu Caner’in ortasında Almeida kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

70'inci dakikada Giresunspor farkı 3'e çıkarttı. Abed'in ceza sahasına girip penaltı noktasına çıkardığı topla buluşan Almeida düzgün bir vuruşla yaparak takımının 3’üncü golünü kaydetti: 0-3

90+1'inci dakikada Giresunspor perdeyi kapattı. Recep’in ortasında topla buluşan Dodo skoru tayin etti: 0-4. 

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Grandmedical Manisaspor - Akın Çorap Giresunspor: 0-4
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