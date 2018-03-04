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Grandmedical Manisaspor'a, kaleci Göktuğ umut verdi

MANİSA, () Spor Toto 1'inci Lig'de Grandmedical Manisaspor, üst üste 4 mağlubiyetin ardından en yakın rakibi Denizlispor deplasmanında 1 puanı 90+3'üncü dakikada kalesinden hücuma çıkan genç file bekçisi Göktuğ Bakırbaş'ın tarihi...

Grandmedical Manisaspor'a, kaleci Göktuğ umut verdi

MANİSA, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de Grandmedical Manisaspor, üst üste 4 mağlubiyetin ardından en yakın rakibi Denizlispor deplasmanında 1 puanı 90+3'üncü dakikada kalesinden hücuma çıkan genç file bekçisi Göktuğ Bakırbaş'ın tarihi golüyle kurtardı ve az da olsa ligde kalma umudunu korudu. 
Sezona başında Göztepe'den kiralanan 21 yaşındaki file bekçisi, attığı santrası yapılmayan golle skoru 2-2'ye taşıyıp takımına puan kazandırdı. 
Sezon başından bu yana büyük sıkıntılar yaşayan Manisalı futbolcular, sahalarda ender görülen olayın ardından kariyerinde bir ilki yaşayan Göktuğ'un etrafında sevinç yumağı oluşturdu. Ayrıca Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Eskişehirspor kalesini koruyan Boffin, 25 Eylül 2016'da oynanan maçta Ümraniyespor'a gol atmıştı. 
Öte yandan yeni yönetimle de mali sıkıntıları aşamayan Manisaspor'da geçen hafta içinde antrenman boykotu yapan futbolcular ile personele halen para ödenemediği, tesislerde ise sıcak su sıkıntısı yaşandığı öğrenildi.
 

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