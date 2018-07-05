Göztepeli Tayfur'un hedefi ay-yıldızlı forma

İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Erzurum kampını sürdüren Göztepe'de orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, A Milli Takım'da forma giymeyi hedeflediğini söyledi. Göztepe'de 2016-17'de 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan, geçen sezon da Süper Lig'de 5 kez ağları sarsan 25 yaşındaki oyuncu, ilk kez 3 yıl üst üste aynı takımda forma giyeceğini belirterek, "Göztepe camiasının bana kattığı değerler, taraftarların ve camianın verdiği değer çok önemli, beni onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Burası benim ailem gibi oldu. Göztepe'de uzun süre forma giymek istiyorum. Geçen sene beklentilerin üzerinde bir sezon geçirdik. Bu sezon da takım halinde geçen sezonki performansımızın üzerine kat kat koyarak devam etmek istiyoruz" dedi.

"Bireysel olarak da geçen sezon gollere katkım oldu, bu sene de üzerine koymak istiyorum" diyen Tayfur, "Geçen sezondan itibaren kendime A Milli Takım'da oynama hedefi koydum. Oraya gideceğime inanıyorum. Her zaman yanımızda olan taraftarımızın yeni sezonda da bize büyük destek sağlayacağına eminim" şeklinde konuştu.

Tayfur, Erzurum kampının çok iyi bir şekilde devam ettiğini de söyledi. Göztepe'de geçen hafta yolların ayrıldığı golcü Ömer Şişmanoğlu, Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların transfer listesindeki Brezilyalı stoper Titi, ülkesinden gecikmeli olarak dönüp takımı Bursaspor'un kampına katıldı. Titi, takımla beraber antrenmana çıktı.