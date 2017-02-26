Göztepeli taraftarlarda çoşku

TFF 1'inci Lig'deki Manisaspor'u evinde Jahovic'in golüyle 1-0 yenen Göztepe'nin taraftarları, sarı kırmızılı futbolcularla birlikte 2 maç sonra gelen galibiyetien sonra büyük sevinç yaşadılar. Tribünde açılan, ''Süper Lig'e 12 maç kaldı, sıradaki hedef Elazığspor" pankartı da taraftarları coşturdu.

Teknik Direktör Okan Buruk, çok kritik bir karşılaşmayı kayıpsız geçtiklerini belirterek, "Taraftarımız hafta içindeki idmanda tesislerimize "Süper Lig'e 13 maç kaldı" pankartını asmıştı. Bu söz bizi inanılmaz motive etti. Manisaspor müsabakasında da yine aynı yazıyı görünce çok etkilendim. Bizi sevenleri mutlu etmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Artık tüm ipler bizim elimizde. Final maçlarına çıkacağız ve mayıs ayında hedefimize ulaşacağız" dedi.

Göztepe kalan 12 haftada Elazığspor (D), Ümraniyespor, Eskişehirspor (D), Giresunspor, Boluspor (D), Bandırmaspor (D), Adana Demirspor, Evkur Yeni Malatyaspor (D), Sivasspor, Mersin İdmanyurdu (D), Samsunspor ve Denizlispor (D) ile karşılaşacak.

Manisaspor galibiyetiyle 40 puana ulaşan Göztepe iç sahadaki kötü seriyi de sonlandırdı. En son 15'inci haftada Mersin İdmanyurdu'nu 2-0'lık skorla geçen sarı kırmızılılar ardından ev sahibi olduğu Bornova Stadı'nda gülmeyi unuttu. Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ve Sivasspor'a yenilen, ligde de Denizlispor'a mağlup olup, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Balıkesirspor ile berabere kalan Göztepe 2017 yılında siftah yaptı. Büyük hasrete son vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Okan Buruk, "Hepimiz evimizde isyan marşını söylemeyi özlemişiz. Artık saha avantajımızı iyi kullanmamız gerekiyor. Burada kayıp yaşamak çok üzücü. Kötü günleri geride bıraktık" dedi. Manisaspor karşısında oynanan futbolun zaman zaman yetersiz olduğuna da vurgu yapan Buruk sözlerini şöyle tamamladı: "Karşımızda çok dirençli bir takım vardı. Bu, oyun kurmamıza engel oldu. İkinci yarı ise daha baskılı olmayı bildik. Arzumuz ve pozisyonlar artınca gol de geldi. İlk golü attıktan sonra mutlaka ikincisini de bulmak gerekiyor. Bazen 1-0'da sıkıntılar yaşıyoruz, bu sorunu da çözeceğiz."

SEPİL: "BEN EFSANE DEĞİLİM, SİZLERSİNİZİ"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Manisaspor galibiyetinin ardından büyük coşku yaşadı. Alınan 3 puanın mutluluğunu taraftarlarla paylaşan Sepil, sarı kırmızılılarla bol bol selfie de çekildi. Bir taraftarın, "Efsane Başkan Mehmet Sepil" diye seslenmesi üzerine tribünlere dönen Sepil, "Ben efsane değilim. Efsane olan sizlersiniz" ifadelerini kullandı. Seyircilerden büyük alkış alan Mehmet Sepil, desteğin sürmesini istedi.

JAHOVİC İŞ BAŞINDA

Göztepe'nin yıldızı Adis Jahovic, dün yine takımına hayat verdi. Karşılaşmanın 77'nci dakikasında fileleri sarsıp Göztepe'de 3 puan kazandıran Makedon oyuncu, gol sayısını 14'e çıkararak krallıkta iddialı olduğu kanıtladı. Müsabaka sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Jahovic, "Çok güçlü bir takıma karşı kazandık. Takım olarak karakter gösterdik. Her maç savaşmaya devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza bu galibiyet armağan olsun" dedi.

ALKIŞLAR MURAT'Ü

Göztepe'nin devre arasında İsviçre'nin FC Will takımından transfer ettiği orta saha oyuncusu Murat Akın, Manisaspor karşısında gösterdiği performansla tribünlerden büyük alkış aldı. Geldiği günden bu yana beklentileri karşılaşayamayan deneyimli oyuncunun fizik olarak toparlandığı gözlendi. Dün 90 dakika sahada kalan Murat, ikili mücadelelerde Manisasporlu oyunculara üstünlük kurup takımını sürekli atağa kaldırdı. Teknik Direktör Okan Buruk yeni transferlerin hazır duruma geldiğini ifade ederek, "Murat çok tecrübeli bir futbolcu. Bize şampiyonluk yolunda önemli katkılar sağlayacak" dedi.