Göztepeli Halil baba oldu

Genç oyuncunun geçen yaz dünya evine girdiği eşi Gülçin Akbunar, bugün kız bebek dünyaya getirdi. Halil-Gülçin Akbunar çifti, kızlarına Ela ismini koydu. İlk kez babalık heyecanı yaşayan Halil, minik kızı Ela ile mutluluk pozu verdi.
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TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Göztepe'nin 25 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar, baba oldu. Genç oyuncunun geçen yaz dünya evine girdiği eşi Gülçin Akbunar, bugün kız bebek dünyaya getirdi. Halil-Gülçin Akbunar çifti,...
07 Mart 2017 Salı 17:20
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