Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar
FLAŞ... Türkiürkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla yendi
ürkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla yendi
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...

Göztepe’de Özdeş dönemi bitti

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig’de evinde Trabzonspor’a 3-1 yenilerek düşme hattına iyice yaklaşan Göztepe’de eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Kemal Özdeş’le yollar ayrıldığı öğrenildi.  Bugün sabah...

Göztepe’de Özdeş dönemi bitti

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig’de evinde Trabzonspor’a 3-1 yenilerek düşme hattına iyice yaklaşan Göztepe’de eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Kemal Özdeş’le yollar ayrıldığı öğrenildi. 
Bugün sabah yapılan antrenmana çıkan deneyimli çalıştırıcı ardından Başkan Mehmet Sepil’le görüştü. Görüşmenin sonunda ayrılık kararı çıkarken, Kemal Özdeş, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde futbolcular ve personelle vedalaştı. Sarı-kırmızılıların çarşamba günü Türkiye Kupası’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı çeyrek final rövanş maçına altyapı antrenörlerinden biriyle çıkacağı ifade edildi. 
Göztepe’nin kısa süre içinde resmi açıklama yapacağı bildirildi. Bayram Bektaş’ın yerine 16'ncı haftada göreve başlayan Kemal Özdeş, Göztepe’de beklenen çıkışı gösteremedi. İzmir ekibiyle 8 lig maçına çıkan deneyimli çalıştırıcı 2 galibiyet elde ederken, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Özdeş’le vedalaşan yönetimin Rıza Çalımbay başta olmak üzere İbrahim Üzülmez, Hamza Hamzaoğlu ve Mesut Bakkal gibi isimlere yöneleceği kaydedildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328