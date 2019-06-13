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Göztepe’de Kosanovic dönüyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  RUSYA'nın Lokomotiv Moskova takımından orta saha oyuncusu Manuel Fernandes için temaslarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, eski stoperi Milos Kosanovic'e teklif götürdü. İddialı bir kadro kurmayı planlayan...

Göztepe’de Kosanovic dönüyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 
RUSYA'nın Lokomotiv Moskova takımından orta saha oyuncusu Manuel Fernandes için temaslarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, eski stoperi Milos Kosanovic'e teklif götürdü. İddialı bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Tamer Tuna'nın geçen sezon kiralık olarak forma giyen Sırp savunmacıyı yeniden takımda görmek istediğini yönetime bildildiği öğrenildi. Deneyimli oyuncu Belçika medyasına yaptığı açıklamada Göztepe'den teklif aldığını doğruladı. 
Birleşik Arap Emirlikleri'nde de transfer teklifleri aldığını ifade eden Kosanovic, Türkiye'deki ortamı oldukça özlediğini dile getirdi. Göztepe'de dönmeye sıcak bakan 29 yaşındaki stoper 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılı formayı 22 lig maçında terletmişti. Geçen sene ise Belçika'nın Standard Liege takımında 22 müsabakaya çıkan Kosanovic 1595 dakika süre aldı. Kosanovic, Sırbistan Milli Takımı'nın da formasını terletti.
14 HAZİRAN COŞKUSU
Göztepe yarın kuruluşunun 94'üncü yıldönümünü kutlayacak. Gelenekselleşen organizasyonda taraftarlar akşam saatlerinde Güzelyalı Sahili'nde toplanacak. Saatler 22:00'yi gösterdiğinde ise binlerce meşale yanacak ve havai fişek gösterileri gerçekleşecek. Kutlamalara Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleri de katılacak.

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