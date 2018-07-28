Göztepe’de Atiba sesleri

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

YENİ sezon hazırlıklarını Hollanda’da sürdüren Göztepe, Deportivo La Coruna’dan Kosta Rikalı orta saha oyuncusu Celso Borges'in transferini askıya alıp, rotasını Atiba Hutchinson’a çevirdi. Takımla Hollanda kampında bulunan Başkan Mehmet Sepil’in Beşiktaş’la yol ayrımına gelen Kanadalı orta sahaya 2 yıllık teklif sunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılarda 5 sezondur top koşturan ve sözleşme yenilemeyen Atiba’ya kendisini mutlaka kadroda görmek istediğini belirten Mehmet Sepil’in olumlu yanıt aldığı ifade edildi.

Sepil’in 35 yaşındaki futbolcuyu Göztepe’ye kazandırmakta ısrarcı davrandığı, teknik direktör Bayram Bektaş’ın da Atiba Hutchinson’ı çok istediği kaydedildi. Taraflar önümüzdeki günlerde yine görüşecek ve bir aksilik olmazsa Atiba yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Santrfor arayışlarını sürdüren İzmir ekibinin dünyaca ünlü yıldız Mario Gomez’le de temasları sürüyor. Gomez’in Stuttgart’taki durumunu bekleyen kurmaylar sürekli olarak Alman golcü konusunda bilgi alıyor. Taraftar da Mario Gomez transferini heyecanla bekliyor.