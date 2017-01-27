Göztepe zorlu Altınordu karşısında

TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftalarında yaptığı atakla zirveye tırmandıktan sonra ikinci yarıyla birlikte düşüşe geçen Göztepe, pazar günü Altınordu karşısında derbiye çıkacak.

2017'de ligde ve kupada oynadığı 5 maçta 4 yenilgi 1 beraberlik alarak taraftarını üzen sarı kırmızılı ekip liderlikten 4'üncü sıraya gelirken, yönetimin Altınordu derbisinin kaybedilmesi halinde radikal kararlar alabileceği öğrenildi. Olası bir mağlubiyet halinde Denizlispor yenilgisi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor beraberliklerinden sonra eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Okan Buruk'un geleceğinin masaya yatırılabileceği, bazı oyunculara ağır para, hatta kadro dışı bırakma cezası verilebileceği iddia edildi.

Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig takımı Yeni Amasyaspor karşısında alınan yenilgi yüzünden sosyal medyada çok sert tepkilere hedef olan Buruk, derbi öncesi sıkıyönetim ilan etti. Futbolcularıyla bire bir ve toplu görüşmeler yapan genç teknik adamın tatlı sert uyarılarda bulunup, "Artık geçmişi unutalım. Altınordu karşılaşmasıyla yeni bir sayfa açalım. Camianın bizden beklentileri çok fazla, kimseyi hayal kırıklığına uğratmamalıyız. Pazar günü galip gelelim ve maç sonunda yeniden tribünlere giderek zaferi taraftarımızla birlikte kutlayalım" dediği öğrenildi.

Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Hakan ve Tanju'nun yanı sıra kart cezalısı Tayfur Altınordu randevusunda forma giyemeyecek.

DOĞA GİTTİ AYKUT GELİYOR

TFF 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste aldığı yenilgiler yüzünden zor günler geçiren Göztepe'de orta saha oyuncusu Doğa Kaya ile yollar resmen ayrıldı. Futbolu bırakmak istediğini yönetime ileten tecrübeli futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Doğa'nın ayrılmasıyla orta sahaya takviye yapmayı planlayan Göztepe'de rota Akhisar Belediyesporlu Aykut Çeviker'e döndü. Bu sezon lig maçlarında fazla şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması gündeme gelirken, Antalyasporlu Osman Çelik'ten sonuç alamayan kurmayların Aykut'un işini bitirmek için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.

Göztepe defterini kapatan Doğa ise ayrılma gerekçesinin sakatlık olduğunu söyledi. Daha fazla faydalı olamayacağını dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, "Son haftalarda adale sakatlıklarım arttı. Bazı sorunlar kronik hale geldi. Ağrılarımdan dolayı sahada yürümek bile acı veriyordu. Bu şekilde şampiyonluk mücadelesine katkı koyamayacağımı anladım. Sakat sakat sezona devam etmek hem Göztepe'ye hem de takım arkadaşlarıma haksızlık olurdu" diye konuştu.