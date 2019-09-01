Göztepe-Yukatel Denizlispor maçının ardından

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Süper Lig'in 3'üncü haftasında iki Ege ekibini karşı karşıya getiren mücadelede Göztepe ile Denizlispor 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşmadan üç puanla ayrılamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederken, Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise alınan bir puanın önemine vurgu yaptı.

YÜCEL İLDİZ: KAZANAMIYORSAN KAYBETMEYECEKSİN

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, zorlu Göztepe deplasmanından alınan 1 puanın önemli olduğunu dile getirdi. Mücadeleye klasik oyunlarıyla başladıklarını anlatan İldiz, "İlk iki haftanda kazanmanın moraliyle Göztepe karşısına çıktık. Göztepe'nin de durumu belliydi. Farklı oynadılar, sabırlı oynadılar. 2'nci devre istediğimiz şekle girdi ancak penaltı pozisyonu ve 10 kişi kalmamız oyunumuzu etkiledi. Kazanmak istediğimiz maç berabere bitti. Galatasaray, Antalyaspor ve Göztepe maçlarından 7 puan toplamak önemliydi. Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Göztepe gibi zorlu deplasmanda alınan 1 puan iyidir, diyoruz. Göztepe taraftarına, bizim taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaleci Stachkowiak'ın son 3 maçta da penaltı kurtardığını anlatan İldiz, "Stachkowiak iyi bir kaleci. 3 maç arka arkaya penaltı kurtarması hem kendine hem de takım arkadaşlarına moral oldu . Kalecimiz görevini yapıyor, tüm takım görevini yapıyor. Denizlispor her geçen gün daha iyi olacaktır. Milli maç arasının ardından daha çok savaşan bir takım olacağız" diye konuştu.

TAMER TUNA: MAÇIN HAKKI BİZİM GALİBİYETİMİZDİ

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise mutlak kazanmaları gereken bir maçtan 3 puan alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Genç teknik adam, "Maça başlamadan önce üst üste aldığımız mağlubiyetler bu maçı kazanma arzumuzu üst seviyeye çıkardı. Maalesef kazanamadık. Denizlispor'un güçlü yönlerini bildiğimiz için hem taktik anlamında hem de pozisyon anlamında rakibi çekme düşüncemiz vardı. Savunma anlamında hızlı geçişlerde pozisyon vermedik. 2'nci yarıda ise bir takımın maçı kazanmak için neler yapması gerekiyorsa hepsini yaptık. Rakip eksik kalınca ortaya koyduğumuz baskı ve coşkuyla gol aradık. Bugün ne olursa olsun kazanmalıydık. Sahanın en iyi oyuncusu Soner ile penaltıyı kaçırdık. Bugün kazanmayı çok arzuladık. Yaptığımız 33 ortayla golü bulamadık. Hem bizim hem taraftarımızın coşkusu kazanmaya yetmedi. Maçın hakkı bizim galibiyetimizdi. Denizlispor’u da kutlamak lazım ama kazanan taraf biz olmalıydık” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz'in açıklamaları

-Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın değerlendirmeleri