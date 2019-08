Göztepe - Yukatel Denizlispor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

Tamer Tuna'dan rotasyon

SÜPER Lig'de Antalyaspor ve Beşiktaş'a yenilerek sezona çok kötü başlayan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, Yukatel Denizlispor karşısına rotasyon yaparak çıktı. Genç teknik adam, savunmanın ortasında Sanneh'in yerine Reis'i oynatırken, sol bekte de Leo'yu kızağa çekip Berkan'a şans verdi. Tamer Tuna orta alanda da değişikliklere gitti. Yeni transfer Soner'e on birde şans veren Tuna, Deniz'i yedek oturttu. Borges'in yerine de Alpaslan görev yaptı. Yine kanatlarda Beşiktaş maçında on birde görev alan Yasin'in yerine Halil oynadı. Takımda gözden çıkarılan Kosta Rikalı Borges, 21 kişilik kafilede kendisine yer bulamadı. Göztepe son olarak Medipol Başakşehir'den Brezilyalı orta saha Marcio Mossoro ile anlaştı.

DENİZLİSPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e çok iyi başlayan Denizlispor'da ise teknik direktör Yücel İldiz, on biri değiştirmedi. Yeşil-siyahlılarda orta saha oyuncusu Mbamba sakatlığı yüzünden İzmir'e getirilmezken, Denizlispor'un Alanyaspor'dan 1 kiralık olarak renklerine bağladığı Isaac Sackey de kadroda yoktu.

BORNOVA TIKLIM TIKLIM

Göztepeli ve Denizlisporlu futbolseverler Ege derbisinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 8 bin Göztepeli taraftar takımlarına büyük destek verirken, 500'e yakın Denizlispor sevdalısı da kale arkasını doldurdu. Göztepeli ve Denizlisporlular maçtan önce oyuncuları teker teker tribünlere davet edip, sevgi gösterilerinde bulundu.

SEPİL MAÇA GELDİ

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil bu sezon ilk kez bir maça geldi. İşleri nedeniyle yurt dışında olan, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarına gelmediği için taraftarlarca eleştirilen Mehmet Sepil, protokol tribünündeki yerini aldı.

CENTİLMENLİK RÜZGARI

GÖZTEPE ve Denizlisporlu futbolseverler arasında centilmenlik rüzgarları esti. Maçtan önce Denizlisporlu taraftarlar, "Göztepe sen bizim kardeşimizsin" tezahüratını yaparken, sarı-kırmızılı tribünler de "Hoşgeldiniz" şeklinde tempo tuttu. İki takım taraftarı birlikte İzmir Marşı'nı da söyledi. Göztepeli taraftarlar Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz'i alkışlarla karşıladı. Bir taraftar İldiz'e Göztepe atkısı verdi, deneyimli teknik adam da atkıyla taraftarı selamladı.