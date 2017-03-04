Göztepe-Yozgat Bozokspor: 25-25

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Göztepe, evinde Yozgat Bozokspor ile yenişemedi: 25-25.

İlk dakikalara hızlı başlayan Uçan Adam'lar 3-1'lik avantajı eline geçirirken, ardından toparlanan Yozgat Bozokspor ilk molaya 5-4 önde girdi. Ardından bir daha üstünlüğü yakalayamayan Göztepe ilk devreyi de 14-13 geride tamamladı. Büyük çekişmenin yaşandığı ikinci yarıda da iki taraf fırsatları değerlendiremedi, karşılaşmada kazanan çıkmadı.