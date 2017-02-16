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Göztepe yönetimi umut aşıladı

TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor'la evinde berabere kalan Göztepe'nin iç sahadaki galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Başkan Vekili Talat Papatya, camianın yüreğine su serpti. Papatya, "Kimse karamsarlığa kapılmamalı" dedi. Papatya,...

Göztepe yönetimi umut aşıladı
TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor'la evinde berabere kalan Göztepe'nin iç sahadaki galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Başkan Vekili Talat Papatya, camianın yüreğine su serpti. Papatya, "Kimse karamsarlığa kapılmamalı" dedi.
Papatya, "Taraftarımız müsterih olsun. Halen Süper Lig potasındayız ve konumumuzu sezon sonuna kadar koruyacağız. Taraftarımız anın tadını çıkarmalı. Uzun maratonda engellerle karşılaşacağız, futbolun doğasında bunlar var. Teknik ekibimiz, futbolcularımız ve yönetim başarıyı sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Şu an bizim yerimizde olmak isteyen onlarca kulüp var. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Şanlıurfaspor maçını kazanarak bizi sevenlerin yüzünü güldüreceğiz" diye konuştu. 
Teknik Direktör Okan Buruk'un Balıkesirspor maçı sonrası futbolcuları eleştirmesini normal karşıladıklarını belirten Papatya, "Okan hoca bu takımın teknik direktörü ve ağabeyi. Bir baba evladını nasıl uyarıyorsa, Okan hoca da oyuncularını ikaz edebilir. Futbolcular bundan rahatsız olmadı. İdmanda takımı yalnız bırakmıyoruz, yüksek bir moralle Şanlıurfaspor maçına hazırlanıyoruz" dedi.
Puan kaybettikleri Denizlispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Balıkesirspor maçlarında önemli eksiklerinin olduğunu hatırlatan Talat Papatya, "Yeni transfelerimiz de hazır değildi. Artık onlar da toparlanmalı. Oyuncuları 10 haftada hazır olsun diye almadık. Yenilerden Şanlıurfaspor karşılaşmasında maksimum verim bekliyoruz" ifadesini kullandı. 
FUCHS'TAN KÖTÜ HABER
Göztepe'de Balıkesirspor maçında sakatlanan Benjamin Fuchs'tan kötü haber geldi.
MR'ı çekilen tecrübeli futbolcunun sol arka adalesinde kanama tespit edildi. Fuchs'un en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Göztepe'de sarı kart gören orta saha oyuncusu kaptan Gosso cezalı duruma düşerken, sol diz iç yan bağlarında yırtık olan sol bek Tanju'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. 

     

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