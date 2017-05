Göztepe'ye süper prim

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde perşembe günü evinde Boluspor'la play off yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek oylan Göztepe'ye İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği'nden (İZSİAD) büyük destek geldi.İZSİAD binasında düzenlenen basın toplantısında Başkan Hasan Küçükkurt, Süper Lig'e çıkılması halinde sarı-kırmızılılara 350 bin TL prim vereceklerini açıkladı. İzmir'in yıllardır devler arenasında temsil edilemediğinden yakınan Küçükkurt, "Biz İzmir futbolunun gelişimine bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Süper Lig'in kapısına kadar gelen tek takımımız Göztepe. Bu nedenle Göztepe'ye sahip çıkma, onları yüreklendirme, motive etme zamanı. Takımın play off'u zirvede bitireceğine olan inancımız tam. 350 üyeli İZSİAD olarak 350 bin TL prim vermeyi kararlaştırdık" dedi.İZSİAD Yönetimi Kurulu Üyesi Mustafa Güres'de Göztepe'nin başarılı olacağınan inandığını ifade ederek, "Her zaman takımlarımızın arkasındayız" diye konuştu.Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ise İZSİAD'ın bu desteğinin bir ilk olduğunu söyledi. Kulüp olarak elde edecekleri başarının İzmir'e büyük değer katacağını açıklayan Papatya, "Süper Lig'e çıktığımızda tüm şehir kazanacak" dedi. Zaman zaman kendilerini yalnız hissettiklerine de değinen Papatya, sözlerini şu şekilde tamamladı:"Diğer kentlere gittiğim zaman iki şeyi çok kıskanıyorum. Birincisi statları, ikincisi takımlara herkesin sahip çıkmasını. Stat konusunda önemli adımlar atıldı, kısa sürede kıskançlığım sona erecek. Şehir takımlarına sivil toplum kuruluşlarının, sanayi odalarının ve belediyelerin sahiplenmelerini çok kıskandım. Statlarda ilerleme yaptığımız gibi İZSİAD'ın bu desteğiyle yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyorum. İçinde 35 olan her şey çok önemli. 350 bin liralık desteğin rakamlardan daha fazla değeri var. Bu destek Göztepe'ye ve İzmir'e değer katacak."Talat Papatya, toplantının sonunda Küçükkurt ve Güres'e isimlerinin yazılı olduğu Göztepe forması hediye etti.

