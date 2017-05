Göztepe'ye Sepil dokunuşu

TFF 1'inci Lig Play Off yarı final ilk karşılaşmasında Boluspor'u 2-0 yenip pazartesi günü deplasmanda oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan Göztepe, Başkan Mehmet Sepil'in dokunuşlarıyla şaha kalktı.

İlk yarısını lider kapattığı ligin son haftalarına doğru büyük bir düşüşe geçip Play Off hattından bile çıkan takımını bir an olsun yalnız bırakmayan Sepil, en zor günlerde futbolcuların yanında oldu. Ligin 31'inci haftasında iç sahada 1-0 kaybedilen Sivasspor müsabakasının ardından Adnan Süvari Tesisleri'nden bir an olsun ayrılmayan Mehmet Sepil, Mersin ve Denizlispor deplasmanlarında takımla birlikte kampa girdi. Sürekli takım otobüsüyle seyahat eden Başkan Sepil, ekibin en büyük moral kaynağı oldu. Sepil'in dış dünyaya kapılarını kapatmasıyla sadece futbola odaklanan Göztepe'de futbolcular da kendi aralarında iletişimi güçlendirip takımdaşlık olgusunu geliştirdi.

Zaman zaman Teknik Direktör Yılmaz Vural'la ters düşen ve deneyimli teknik adamı sert dille uyaran Mehmet Sepil, teknik ekibe de her zaman desteğini verdi. Özellikle sosyal medyadan futbolcuların eleştirilmesine göz yummayan sarı kırmızılıların başkanı bazı taraftarların da stattan uzaklaşmasını sağladı. Takımdan maddi desteğin yanı sıra manevi desteğini de hiç bir zaman esirgemeyen Mehmet Sepil'in hamleleriyle Göztepe 14 yıl sonra Süper Lig'e çok yaklaştı. Boluspor ile oynanacak karşılaşma öncesi de takımını motive eden Mehmet Sepil'in "Futbolcularıma inanıyorum. Hepsi pırlanta gibi insanlar. Bu formanın hakkını sonuna kadar verecekler. Herkesin gözündeki ışığı görüyorum. İzmir'e Süper Lig sevinci yaşayacağız" dediği bildirildi. Öte yandan rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sağ bek Benjamin Fuchs ile orta saha Hakan Barış'ın sakatlıkları sürüyor.

BİLETLER TÜKENDİ

Göztepe'nin pazartesi günü Boluspor ile deplasmanda oynayacağı TFF 1'inci Lig Play Off yarı final rövanş maçına sarı kırmızılı futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Bolu Atatürk Stadı’ndaki zorlu maç için ev sahibi yönetim Göztepe'ye 428 kişilik kontenjan ayırırken bu biletlerin 2 gün önceden tükendiği öğrenildi. Bornova Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin Bolu'ya gidecek taraftarlara otobüs tahsis edeceği belirtilirken, Güzelyalı, Alsancak, Bornova, Güzelbahçe ve Menderes'e dev ekranların kurulacağı ifade edildi.

SON FİNAL ANTALYA'DA

TFF 1'inci Lig Play Off'unda final için geri sayıma geçen Göztepe bu heyecanı 30 Mayıs 1999 tarihinde yaşadı. O sene eski adıyla 2'nci Lig'de mücadele eden Göztepe, Antalya'da oynanan Play Off maçlarında Ankaraspor ve Batman Petrolspor engellerini aşıp Çaykur Rizespor ile final oynadı. Karadeniz ekibini Hasan Çelik'in 43'üncü dakikada attığı golle 1-0 yenen İzmir ekibi tam 14 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. Göztepe, 2000-01 sezonunda da direkt olarak Süper Lig'e yükselmişti. Ardından 2002-03'te küme düşen Göztepe, uzun bir aradan sonra ilk kez bu heyecanı yaşamaya başladı.

BOLUSPOR'A DEPLASMANDA YENİLDİ

Boluspor ile pazartesi günü deplasmanda final yolunda çok kritik maçta karşı karşıya gelecek Göztepe, sezonun ilk yarısında rakibine Bolu Atatürk Stadı'nda 1-0 mağlup oldu. Boluspor'u hem lig hem de Play Off serisinde İzmir'deki iki maçta da deviren sarı kırmızılılar, Bolu'da 90+4'üncü dakikada Akabueze'nin golüne engel olamadı. Göztepe'ye Bolu'da turu geçmesi için her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 gollü yenilgi yetecek. Göztepe gol atarsa 2 farklı mağlubiyette de finalist olacak. Boluspor müsabakadan 2-0 galip ayrılırsa sonucu uzatmalar ya da seri penaltı vuruşları belirleyecek. Kırmızı-beyazlıların turu geçmesi için Göztepe'yi en az 3 farkla yenmesi gerekecek.