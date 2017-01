Göztepe'ye Sepil'den stat müjdesi

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, 15 Şubat'ta ihalesi gerçekleşecek 20 bin 35 kişilik yeni stadın 2018-2019 sezonuna yetiştirileceğini açıkladı.

Ankara'da TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk ve AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile bir araya geldiğini belirten Başkan Mehmet Sepil, şunları söyledi:

"Gürsel Aksel Stadı'nın bulunduğu araziye yapılacak spor kopleksine Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi ismini vereceğiz. İnşa edilecek tesis 24 saat yaşayacak. Semt halkı oradan faydalanacak. Gürsel Aksel Tesisleri yıllardır bizim kalbimizdi. Stadımızın oraya inşa edilmesi bizi çok mutlu edecek. En kısa zamanda çalışmalara başlayıp 2018 yılında sahaya ayak basacağız."

TRT Spor'a verdiği röportajda Başbakan Binali Yıldırım ve Toki Başkanı Ergün'e destekleri için teşekkür eden Başkan Sepil, şu ifadeleri kullandı:

"4-5 aydır stat projesini hazırlamak için haftanın 3-4 gününü İstanbul'da geçiriyorum. Projemizi Ankara'da bir kez daha görücüye çıkardık. Herkes çok beğendi. Biz de hazırladığımız projeden çok memnunuz. Yapacağımız stat sadece Türkiye'de değil, uluslararası ölçekte de örnek bir tesis olacak. İhale ve inşaat süreci istediğimiz gibi giderse 90 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüşmüş olacak."

Tekeli'de planlanan altyapı tesislerinin de bir an önce başlayacağını belirten Başkan Sepil, "Stat ve tesis bittiği anda kulübümüz ekonomik bağımsızlığını ilan edecek" diye konuştu.

BURUK'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Göztepe'de Başktan Mehmet Sepil, teknik direktör Okan Buruk'a övgüler yağdırdı. "İnanılmaz bir teknik direktörümüz var" diyen Sepil, "Göztepe ailesi olarak 2.5 yıldır yeni bir oluşumu başlattık. Okan Buruk da bu yapılanmaya katıldı ve kısa zamanda kulübümüze büyük katkılar koydu. Okan Buruk gelecekte Türkiye'nin en iyi teknik adamı olacak" diye konuştu.

Camiada oluşturulan pozitif enerji ile Süper Lig'e yükseleceklerini belirten Sepil, "Şu an hayal ettiğimiz yerdeyiz. Ancak 18 maçımız daha var. Bu ligden bir an önce kurtulmalıyız. Maddi olarak da TFF 1'inci Lig çoğu kulübe zarar veriyor. Göreve geldiğim günden bu yana zamanımı kulübümüz için çok zaman harcıyorum ve bundan büyük zevk alıyorum. Umarım Süper Lig ve Avrupa hedeflerimizi gerçekleştiririz" dedi.

TRANSFERLERİMİZ ÇOK KALİTELİ

Başkan Mehmet Sepil ara transferde kadroya katılan Murat Akın, Canberk Dilaver, Sinan Özkan ve Aleksandre Kobakhidze'nin çok kaliteli isimler olduğunu söyledi. Futbolcuların da takıma katılmayı çok istediğini anlatan Mehmet Sepil, "3 mevkiye 4 transfer gerçekleştirdik. Hepsi birbirinden önemli isimler. Kobakhidze'yi Okan Buruk sezon başında da istemişti, onu almak şimdi nasip oldu. İyi bir kadromuz var" yorumunu yaptı.