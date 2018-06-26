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Göztepe'ye Roma'dan takviye

Onur ATIŞ / İZMİR, () SPOR Toto Süper Lig'de Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'le 3 yıllık sözleşme imzalayıp, Aytemiz Alanyasporlu sağ bek Lamine Gassama'dan söz alan Göztepe'nin stoper Leandro Castan'la ilgilendiği iddia...

Göztepe'ye Roma'dan takviye

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'le 3 yıllık sözleşme imzalayıp, Aytemiz Alanyasporlu sağ bek Lamine Gassama'dan söz alan Göztepe'nin stoper Leandro Castan'la ilgilendiği iddia edildi. Fransa'nın Caen takımında forma giyen defans oyuncusu Damien Da Silva'yla da görüşen Göz-Göz'ün, İtalya Seri A takımı Roma'da oynayan Castan'ı takipe aldığı bildirildi. Geçen sezon Roma'dan Cagliari'ye kiralanan 31 yaşındaki futbolcunun Roma'yla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, transferlerle bizzat ilgilenen Başkan Mehmet Sepil'in makul bir fiyat karşılığında Brezilyalı defansı Göztepe'ye kazandırmaya çalıştığı ifade edildi.
Erzurum kampına kadar 3 ya da 4 takviye yapmayı planlayan İzmir ekibinin Da Silva veya Castan'dan birini takıma monte etmesi bekleniyor. Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında kariyerine başlayan Castan, ülkesinde Barueri ve Corinthians formalarını terletti. Avrupa macerasına İsveç'in Helsingborg takımına gelerek başlayan tecrübeli futbolcu, İtalya'da Roma, Cagliari, Torino ve Sampdoria'da oynadı. Castan 2 defa da Brezilya Milli Takımı'nda boy gösterdi. Castan geçen sezonun ikinci yarısında Cagliari'de 14 müsabakaya çıkıp 1 de gol attı. Yerli futbolcuları da takip eden sarı-kırmızılıların Bursasporlu Barış Yardımcı, Başakşehirli İrfan Can ve Beşiktaşlı Mustafa Pektemek'le temasları sürüyor. Göz-Göz yeni sezon hazırlıklarına yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak.

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