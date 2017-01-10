Göztepe'ye Nduka şoku

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- SÜPER Lig hedefine ulaşmak için ara transferde kadrosunu takviye etmeye çalışan 1'inci Lig lideri Göztepe'ye prensip anlaşmasına vardığı İsveç ekibi FC Will 1900'ün Nijeryalı kanat oyuncusu Nduka'dan kötü haber geldi.

Sarı kırmızılılar, ülkemizde daha önce Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor'da forma giyen Nduka ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşırken, kulübüyle de belirli bir noktaya geldi. Ancak FC Will, bonservisine 500 bin Euro talep ettiği Nijeryalı futbolcunun 6 aylık kiralama bedeli için 200 bin dolar isteyince ipler koptu. Yıldız futbolcu için Adana Demirspor'un da devreye girerek fiyat yükselttiği iddia edildi.

Nduka transferinin gerçekleşmediğini açıklayan teknik direktör Okan Buruk, "İlgilendiğimiz bir oyuncuydu. Belli bir aşamaya da gelmiştik. Ancak o defteri kapattık" dedi.

Forvet ve kanat oyuncusu arayan Göztepe, sol bek transferinde ise son olarak Akhisar Belediyesporlu Alper Uludağ'ı listeye aldı. Kayserispor ve Trabzonspor'da da forma gieyen 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Defansın soluna yapılacak takviye listesindeki isimlerden Alpaslan Erdem'i Başakşehir'in bırakmadığı, yönetimin Adanasporlu Canberk Dilaver'in üzerinde durduğu öğrenildi. Göztepe'nin Antalya kampı yarın bitecek.