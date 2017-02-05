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Göztepe'ye ilaç gibi ara

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Altınordu'yu 1-0 yenerek yeniden Süper Lig potasına yerleşen Göztepe, Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilen arada sakat futbolcularına kavuştu. Göztepe'de adale sakatlıkları yüzünden ikinci yarıda...

Göztepe'ye ilaç gibi ara
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Altınordu'yu 1-0 yenerek yeniden Süper Lig potasına yerleşen Göztepe, Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilen arada sakat futbolcularına kavuştu.
Göztepe'de adale sakatlıkları yüzünden ikinci yarıda oynayamayan sol bek Tanju ve orta saha Hakan takıma dönerken, Altınordu derbisinde sol bileğine darbe alan Canberk de tamamen iyileşti. Gelecek hafta oynanacak Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde 3 futbolcu da çift kale maçlarda görev yaptı. 
Teknik direktör Okan Buruk sakat futbolcuların kondisyon eksikliklerini hızla kapattığını söyledi. Yeni transferler Sinan, Murat, Canberk ve Kobakhidze'nin de verilen arada takıma iyice adapte olacağını belirten Buruk, "Balıkesirspor maçına kadar herkes hazır duruma gelecek. Sadece kart cezalıları stoperler Schwechlen ile Gençer'den yararlanamayacağız. İkinci yarıdaki ilk 3 maçta istenen futbolu oynayamadık. Ancak Balıkesirspor maçında çok daha dinamik bir takım görüntüsü ortaya koyacağız" şeklinde konuştu. 
SEPİL'DEN DAVA YOLU
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, sosyal medya üzerinden kulübü yıpratmaya çalıştıklarını iddia ettiği kişilere dava açacak. Başkan Sepil'in dedikodu üretip, sosyal medya üzerinden karalama kampanyası başlatmakla suçladığı kişileri son defa uyaracağı, bir kişi hakkında da yarın hukuki işlem başlatacağı öğrenildi.

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