Göztepe'ye hentbolde milli gurur

HENTBOL Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Göztepe'nin 4 oyuncusu A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

Sarı kırmızılıların tecrübeli isimleri Barant Nalbantoğlu, Yakup Simsar, Gökhan Örnek ve Murat Enç, Antrenörü İlker Şentürk tarafından 2020 Avrupa Şampiyonası 1'inci Eleme Turu'nda 11 ve 15 Ocak'ta Estonya ile oynanacak karşılaşmalar için Atina'da yapılacak kampa çağrıldı. Göztepe'nin yeni Antrenörü Adnan Öztürk'ün de Milli Takımlar teknik koordinatörü olarak görevlendirildiği belirtildi. Göztepe ile anlaşmadan önce A Milli Takım antrenörü olan Öztürk, görevini İlker Şentürk'e devretmişti.