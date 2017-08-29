Onur ATIŞ / İZMİR, ()- SÜPER Lig'de Trabzonspor'u 3-2 yenerek milli maç arasına moralli giren Göztepe'ye hem övgü hem de uyarı geldi.

Başkan Vekili Talat Papatya 14 yıl sonra yükseldikleri Süper Lig'de ilk 3 haftada sergilenen performansın umut verici olduğunu söyledi. Özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettiklerine değinen Papatya, "Seyircimiz olmamasına rağmen sahada sergilenen performans hepimizi mutlu etti. Yeni bir takım olmamıza rağmen olumlu işler yaptık. Son karşılaşmada göze hoş gelen futbolu zevkle izledik" diye konuştu. Ancak rehavete kapılmamaları gerektiğinin altını çizen Papatya, "Önemli olan pozitif oyunumuzu sürdürmek. Ayaklarımız kesinlikle yere sağlam basmalı. Milli aradan sonra da takımın seviyesinde yükselme bekliyoruz. Hiçbir zaman ciddiyeti bırakmayacağız" dedi.

Bu sezon hedeflerinin Süper Lig'e tutunmak olduğunu belirten Talat Papatya, "Süper Lig'de kalıcı olmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Süper Lig'de yolumuza devam etmek istiyoruz. Taraftarımızın Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarındaki futbolu izleyememesi üzüntü verici. Seyircisiz oynama cezası kalkmalı, taraftarımız da daha dikkatli olmalı" yorumunu yaptı. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Papatya, "Öncelikle bir stoper alacağız. 3-4 isimle temaslarımız var. En kısa sürede çalışmalarımızı neticelendireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, bugüne kadar transfer ettiğimiz futbolcular gibi yeni gelecek oyuncular da formamıza layık olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan milli maç arasını fırsat bilip Erzurum'da kampa giren sarı kırmızılıların gelecek haftadaki Osmanlıspor maçına kadar 1 hazırlık müsabakası yapabileceği öğrenildi.

TAYFUR'A YANAL KANCASI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın geçen hafta Göztepe ile oynadıkları karşılaşmada sarı kırmızılıların kanat oyuncusu Tayfur Bingöl'ü çok beğendiği öğrenildi. Yanal'ın Tayfur'un alınması konusunda yönetime rapor verdiği iddia edilirken, Karadeniz ekibinin bu hafta Göztepe yönetimi ile temasa geçeceği bildirildi. Pek çok internet sitesinde de Tayfur için Trabzonspor'un çok ısrarcı olduğu ve transferi bitireceği yolunda haberlerin yer aldığı belirtildi.

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