Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir...
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
ABD’de küçük uçak düştü: 6 ölü
ABD’de küçük uçak düştü: 6...
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...

Göztepe'ye çifte şok

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 8 maça çıkaran ve 17'nci sıraya gerileyen Göztepe'ye Medipol Başakşehir deplasmanı öncesi iki futbolcudan...

Göztepe'ye çifte şok

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 8 maça çıkaran ve 17'nci sıraya gerileyen Göztepe'ye Medipol Başakşehir deplasmanı öncesi iki futbolcudan kötü haberler geldi. 
Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılarda Erzurumspor maçında sakatlanan kanat oyuncusu Yasin Öztekin ve sol bek Lumor Agbenyenu'nun  cuma günü Başakşehir deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi. Erzurumspor sınavında oyuna ikinci yarıda girip sadece 6 dakika sonra kasığından sakatlanan Yasin'de yapılan kontroller sonucu yaralanma tespit edildi. 
Agbenyenu'nun da sağ ayak kasından sorun yaşadığı ifade edildi. Üst üste gelen sakatlık haberlerinin ardından teknik ekibin oldukça morali bozuldu. Göztepe'de Yasin ve Agbenyenu'nun yanı sıra stoper Kadu ile sağ bek Gassama da sakat. Teknik direktör Tamer Tuna'nın Başakşehir karşısında Tayfur'u sağ beke monte edeceği, cezası sona eren Titi'ye, Reis ile savunmanın göbeğinde şans verip Berkan'ı da esas bölgesi sol beke yerleştireceği vurgulandı. Göz-Göz'de 3 hafta önce taraftarlarla arbede yaşayan kanat Halil Akbunar ile orta saha Alpaslan Öztürk'ün ise affedilmesi beklenmiyor.  
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328