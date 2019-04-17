İZMİR, () - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattındaki kritik maçlar öncesi defans hattındaki oyuncuların sakat ve cezalı olmasından dolayı sıkıntı yaşayan Göztepe'ye bir şok da Kadu'dan geldi.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde dün yapılan antrenman esnasında sert bir sakatlık yaşadığı açıklanan Kadu'nun alın ve göz çevresindeki kemiklerde kırık meydana geldiği öğrenildi. Ameliyat olacak Brezilyalı futbolcunun yeşil sahalardan ne kadar uzak kalacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Geçen sezon da uzun süreli sakatlık yaşayan Kadu, bu sezon 7 lig maçında görev yapabildi. Defans hattında stoperler Hakan, Grillo, sağ bek Gassama ve sol bek Traore'nin sakat, stoper Titi'nin cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda Kadu'nun da sakatlanmasıyla cumartesi günü düşme hattındaki rakiplerden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la oynanacak maç öncesi elde stoper olarak yalnız Reis kaldı.