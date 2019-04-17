Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile çürüttü
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile...

Göztepe'ye bir şok da Kadu'dan

İZMİR, () - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattındaki kritik maçlar öncesi defans hattındaki oyuncuların sakat ve cezalı olmasından dolayı sıkıntı yaşayan Göztepe'ye bir şok da Kadu'dan geldi.  Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde dün...

Göztepe'ye bir şok da Kadu'dan

İZMİR, () - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattındaki kritik maçlar öncesi defans hattındaki oyuncuların sakat ve cezalı olmasından dolayı sıkıntı yaşayan Göztepe'ye bir şok da Kadu'dan geldi. 
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde dün yapılan antrenman esnasında sert bir sakatlık yaşadığı açıklanan Kadu'nun alın ve göz çevresindeki kemiklerde kırık meydana geldiği öğrenildi. Ameliyat olacak Brezilyalı futbolcunun yeşil sahalardan ne kadar uzak kalacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Geçen sezon da uzun süreli sakatlık yaşayan Kadu, bu sezon 7 lig maçında görev yapabildi. Defans hattında stoperler Hakan, Grillo, sağ bek Gassama ve sol bek Traore'nin sakat, stoper Titi'nin cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda Kadu'nun da sakatlanmasıyla cumartesi günü düşme hattındaki rakiplerden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la oynanacak maç öncesi elde stoper olarak yalnız Reis kaldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328