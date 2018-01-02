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Göztepe'ye Berget önerisi

SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına bugün Antalya kampında başlayacak Göztepe'ye Norveçli oyuncu Inge Berget'in önerildiği öğrenildi. Son olarak İsveç'in Malmö takımında görev yapan futbolcunun şuan boşta olduğu, menajerlerin...

Göztepe'ye Berget önerisi
SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına bugün Antalya kampında başlayacak Göztepe'ye Norveçli oyuncu Inge Berget'in önerildiği öğrenildi. Son olarak İsveç'in Malmö takımında görev yapan futbolcunun şuan boşta olduğu, menajerlerin de uygun bir sözleşmeyle birlikte Berget'i sarı-kırmızılılara teklif ettiği ifade edildi.
Teknik direktör Tamer Tuna'nın sol kanat ve zaman zaman santrfor mevkiinde oynayan Berget için net bir cevap vermediği vurgulandı. Futbol kariyerine 2008 yılında ülkesinin Lyn Oslo takımında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Norveç'te Stromsgodset ve Molde ekiplerinde de görev yaptı. 
İlk yurt dışı deneyimini İngiltere'de yaşayan Berget, 2013-2014 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Cardiff City'e gitti. İskoçya'nın Celtic takımında da top koşturan oyuncu, ardından Malmö'nün yolunu tuttu. Berget, bu sezon Malmö'de hiç bir lig maçında oynamadı. Norveç Milli Takımı'nda ise toplam 19 maça çıkan Berget, 2 gol attı. Göztepe, 4 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer döneminde 2 ya da 3 oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. 
Sarı-kırmızılıların listesinde Kardemir Karabükspor'dan Poko ve Seleznyov, Rubin Kazan'dan Alex Song, Dinamo Kiev'den Kravets, Lorient'ten Waris, Chicago Fire'dan Accam, Utrecth'ten Ayoub gibi isimler yer alıyor. İzmir ekibinin 20 Ocak'ta Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak ikinci yarının ilk maçı öncesi tüm transferleri bitirmek istediği öğrenildi. Göztepe'nin 1 hafta içinde forma şansı bulamayan 4 ya da 5 futbolcuyla da yollarını ayıracağı belirtildi. 

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