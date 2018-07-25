Göztepe vitrini yeniledi

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci sezonuna girecek Göztepe yaptığı transferlerle vitrinini yeniledi. Geçen sezon 14 yıl sonra yükseldiği devler arenasında başarılı bir grafik çizen sarı-kırmızılılar ilk olarak teknik ekipte revizyon yaptı. Tamer Tuna ile yollarını ayırıp genç çalıştırıcı Bayram Bektaş'ı dümene geçiren Göztepe, transferde hareketli günler geçirdi. Takımı gençleştirme operasyonuna giden İzmir ekibi, Selçuk, Sabri, Tanju, Günay, Rotman, Scarione, Ömer, Leo, Kosanovic gibi deneyimli isimlerle yollarını ayırdı.

İlk takviyesini Elazığspor'dan orta saha Alpaslan'ı alarak yapan Göztepe, Arjantin'in Velez ekibinden stoper Grillo, Menemen Belediyespor'dan golcü Samed Ali, Alanyaspor'dan sağ bek Gassama, sol bek Berkan, Antalyaspor'dan santrfor Deniz ve son olarak Galatasaray'dan kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le sözleşme imzaladı. Portekizli kalecisi Beto ile yola devam eden Göztepe, altyapı patentli genç eldiveni Göktuğ'u ise takıma döndürdü. Geride kalan sene Manisaspor'da kiralık olarak forma giyen Göktuğ, takımın ikinci kalecisi oldu.

Galatasaraylı Yasin'i renklerine bağlayıp flaş bir hamle yapan İzmir temsilcisi, İspanyol Deportivo'da top koşturan orta saha Celso Boges ve Bursasporlu defans oyuncusu Titi'nin de işini bitirdi. İki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Göztepe'nin şartlar oluşursa bir santrfor daha alabileceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar geçen sezon gösterdikleri performansla dikkat çeken kaleci Beto, stoperler Kadu, Reis, orta sahalar Castro, Poko, Ngando, hücum oyuncuları Halil, Tayfur, Gouffran ve Ghilas gibi kilit isimleri de takımda tuttu.