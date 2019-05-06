Göztepe uyandı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de önceki hafta Medipol Başakşehir galibiyetiyle kara bulutları dağıtan Göztepe, üst sıraları hedefleyen Antalyaspor'u da evinde 4-1 yenerek ayağa kalktı. Kümede kalma yolunda çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar bitime 3 hafta kala düşme potasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1 puan önünde 15. sıradaki yerini korudu. Göztepe, Antalyaspor galibiyetiyle iç sahadaki kötü performansına son verirken, 23 hafta sonra ilk kez seri galibiyetler elde etti. Evindeki son 4 karşılaşmada Kasımpaşa ile golsüz berabere kalıp Trabzonspor'a 3-1, Akhisarspor ve Erzurumspor'a 1-0 yenilen Göz-Göz, taraftarına büyük sevinç yaşattı. Göztepe 5. ve 7. haftalar arasında da Kayserispor, Trabzonspor ve Konyaspor'u üst üste yenmesinin ardından bir daha seri yakalayamadı. Hem hayati bir galibiyete imza atan hem de aylar sonra ilkleri başaran Göztepe uykudan uyandı. Göz-Göz bu sezon ilk kez 3'ün üzerinde gol atarak sevenlerini oldukça mutlu etti.

Kalan 3 haftada Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile kozlarını payşalacak Göztepe, fikstür avantajını elinde bulunduruyor. Son 2 haftada gelen 6 puanla oldukça rahatlayan teknik direktör Tamer Tuna, Süper Lig'de kalacaklarını söyledi. Takımın gerçek gücünü sahaya yansıtmaya başladığını anlatan genç teknik adam, "Bu karşılaşma her şeyin üzerinde çok değerliydi. Taraftarımızın müthiş desteği ile kazandık. 3 final haftamız kaldı. Benim hayalimde ve inancımda Göztepe'nin yeri her zaman Süper Lig olacak. Başakşehir'le başlayan Antalya'yla devam eden güzel bir dönüş yaşıyoruz. Alınan üst üste yenilgilere rağmen Süper Lig'de devam eden Göztepe hayalimiz hiç düşmemişti. Bütünlük bizim ruhumuzu oluşturdu. 3 haftada da bu şekilde devam edeceğiz. Bütünleşerek ve inanarak Sivasspor, Bursaspor ve Ankaragücü maçlarını kazanacağız" dedi.

SERDAR SİFTAH YAPTI, DENİZ KADAH COŞTU

GÖZTEPE'nin devre arasında İspanya La Liga ekibi Huesca'dan kiraladığı kanat oyuncusu Serdar Gürler, 4-1 kazanılan Antalyaspor maçında 2 gol birden atarak bu sezon ligde siftah yaptı. Biri frikikten olmak üzere 2 klas gole imza atan Serdar maçın kahramanlarından biri oldu. Göz-Göz'ün diğer önemli silahlarından Deniz Kadah ise ikinci yarıda takımının en skorer ismi unvanını aldı. Sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki oyuncu, ilk yarıda yaşadığı sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyemedi. İkinci devrede ise toparlanan Deniz, Alanyaspor, Trabzon, Başakşehir ve Antalya maçlarını boş geçmedi. Toplam gol sayısını 5'e çıkaran oyuncu Tamer Tuna'nın vazgeçilmezleri arasına girdi. Eski takımı Antalya'ya 2 penaltı golü atan Deniz sevinçlerini abartmadan yaşadı.