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Göztepe transfere döndü

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig'de Denizlispor'a 4-2 kaybederek averajla liderlik koltuğundan inerken bu sezon ilk kez evinde mağlup olan Göztepe'de transfer yeniden gündeme geldi. FC Will'den Murat, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sinan,...

Göztepe transfere döndü

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig'de Denizlispor'a 4-2 kaybederek averajla liderlik koltuğundan inerken bu sezon ilk kez evinde mağlup olan Göztepe'de transfer yeniden gündeme geldi. FC Will'den Murat, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sinan, Adanaspor'dan Canberk ve Poltava'dan Kobakhidze'yi kadrosuna katan sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ağır yenilgi sonrası takviye yapabileceklerini söyledi.
Denizlispor karşısında sergilenen futboldan memnun kalmayan, Buruk transferi kapatmadıklarını belirterek, "Eksiklerimizi gözden geçirip çalışma yapabiliriz. 31 Ocak'a kadar ara transfer dönemi devam edecek" diye konuştu.
Şampiyonluk yolunda kazaların olabileceğini ifade eden Buruk, "Futbolda elbette üzüntüler de olacak. Ancak biz yeniden ayağa kalkacağız. Önce çarşamba günü evimizde Sivasspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası maçını kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz. Ardından yine İzmir'deki Gaziantep Büyükşehir Belediyespor müsabakasını kayıpsız geçerek Süper Lig yarışındaki iddiamızı güçlendireceğiz".
Öte yandan son idmanda sol bileğinden sakatlanarak Denizlispor maçının kadrosundan son anda çıkarılan golcü Umut'un Sivasspor'a karşı da riske edilmeyeceği, genç santrforun Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına ise yetişeceği bildirildi.
CANBERK RESMEN GÖZTEPE'DE
Gözetep, Adanaspor'un sol beki Canberk Dilaver'i resmen kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar uzun süredir görüştüğü genç futbolcuyla 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı formayla şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Canberk, "Çok büyük bir camiaya geldim. Buraya uzun yıllar hizmet etmek istiyorum" dedi. Samsunspor altyapısından yetişen 23 yaşındaki oyuncu, Orduspor, Manisaspor, 1461 Trabzon ve Adanaspor'da görev aldı. Canberk, TFF 1'inci Lig'de 46, Süper Lig'de 5 ve Spor Toto 2'nci Lig'de de 2 maça çıkarak 1 gol attı.

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