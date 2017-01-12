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Göztepe transferde hız kesmiyor

Onur ATIŞ/İZMİR, ()- TFF 1. Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Göztepe, Adanasporlu sol bek Canberk Dilaver ile görüşmeleri olumlu tamamlarken, Gürcü Aleksandre Kobakhidze ile de anlaşma aşamasına geldi. Sarı kırmızılılar daha...

Göztepe transferde hız kesmiyor

Onur ATIŞ/İZMİR, ()- TFF 1. Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Göztepe, Adanasporlu sol bek Canberk Dilaver ile görüşmeleri olumlu tamamlarken, Gürcü Aleksandre Kobakhidze ile de anlaşma aşamasına geldi. Sarı kırmızılılar daha önce de İsviçre'nin FC Will takımından orta saha oyuncusu Murat Akın ve Evkur Yeni Malatyaspor'dan kanat oyuncusu Sinan Özkan'ı renklerine bağlamıştı.
Teknik Direktör Okan Buruk, uzun görüşmelerin ardından Canberk Dilaver ile ilgili tüm pürüzleri ortadan kaldırdıklarını açıkladı. Buruk, "Sinan ve Canberk Göztepe'ye hayırlı olsun. Canberk'te iş sadece imzaya kaldı. İkisi de çok kaliteli futbolcu. Süper Lig mücadelemizde bize önemli katkıları olacak" diye konuştu. Canberk'in imza atması ardından sol bek Mehmet Erdem'in de sezon sonuna kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kiralanacağı belirtildi. 
Göztepe, Gürcü Aleksandre Kobakhidze ile de görüşmeleri tamamlama aşamasına geldi, Son olarak Ukrayna'nın Vorskla Poltava takımında forma giyen orta saha oyuncusunun menajeriyle görüşmenin sürdüğü, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşma aşamasına gelindiği kaydedildi. Futbola Spartaki Tiflis'de başlayan Kobakhidze, Dinamo Tiflis, Dnipro, Kryvbas Kryvyi, Arsenal Kiev ve Volyn Lutsk'ta da görev aldı. 34 kez Gürcistan Milli Takım formasını giymiş ve 3 gol atmıştı.

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