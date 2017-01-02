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Göztepe transferde hareketli günler geçiriyor

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Göztepe iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. İsiviçre'nin FC Will takımında orta saha oyuncusu Murat Akın'la anlaşarak ilk transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılarda...

Göztepe transferde hareketli günler geçiriyor
TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Göztepe iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. İsiviçre'nin FC Will takımında orta saha oyuncusu Murat Akın'la anlaşarak ilk transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılarda ilk yarıda beklentileri karşılayamayan Gökhan Karadeniz Bandırmaspor'a kiralandı.
Göztepe'de genç oyuncular solbek İsmailcan Diyarbekirspor'a giderken, stoper Fatih de yine kiralık olarak Fethiyespor'un yolunu tuttu.
Başkan Vekili Talat Papatya, Gökhan Karadeniz'i kazanmak için bu hamleyi yaptıklarını belirterek "Oyuncumuz sezon sonunda takıma geri dönecek. Nasıl ki Halil Akbunar geçen sezon kiralık gittiği Elazığspor'da kendini toparlayıp daha sonra Göztepe'de önemli işlere imza attıysa Gökhan da göre döndüğünde aynı şekilde bize katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.
EMİRCAN İDDİASI
Takviye çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Ümraniyesporlu sağ kanat oyuncusu Emircan Altıntaş ile ilgilendiği iddia edildi. Bu sezon İstanbul ekibinde 12 lig, 3 Türkiye Kupası maçında forma giyen 21 yaşındaki futbolcu için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Emircan, Dikilatş'ta amatör olarak futbol oynadıktan sonra Başakşehir'e transfer oldu ve bu kulüpte profesyonelliğe adım attı. Sultanbeyli Belediyespor'da da 1 sezon forma giyen Emircan'ın Ümraniyespor ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve Başkan Vekili Talat Papatya sosyal medyada adı gündeme gelen Eskişehirsporlu santfor Semih Şentürk ile kesin olarak ilgilenmediklerini açıkladı.   

     

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