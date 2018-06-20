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Göztepe transferde gaza basıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()  SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi sadece Elazığspor'dan orta saha oyuncu Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil eden, Sabri, Selçuk, Tanju, Günay, Leo ve Demba Ba ile yollarını ayıran Göztepe, belirlediği 3...

Göztepe transferde gaza basıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () 

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi sadece Elazığspor'dan orta saha oyuncu Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil eden, Sabri, Selçuk, Tanju, Günay, Leo ve Demba Ba ile yollarını ayıran Göztepe, belirlediği 3 sağ bekten birini transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.
Sarı-kırmızılıların listesinde Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz, Aytemiz Alanyaspor'dan Lamine Gassama ve Fransız ekibi Metz'den Ivan Balliu bulunurken, Başkan Mehmet Sepil'in yüksek rakamlar nedeniyle futbolcu ve kulüpleriyle kıyasıya pazarlık halinde olduğu bildirildi. 
Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Gençlerbirliği'nin Ahmet için 1 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Gassama'nın da yıllık ücret olarak aynı parayı istediği ifade edildi. Metz'in ise mukavelesi süren Balliu'yu 850 bin Euro karşılığında satabileceği vurgulandı. Bu sezon bütçeyi çok fazla sarsmayı istemeyen Başkan Sepil'in kılı kırk yaracağı kaydedildi. Göztepe'nin başta Fransa ve Brezilya olmak üzere birçok ülkede oyuncu taramalarının sürdüğü açıklandı. Top başını 27 Haziran'da yapacak Göz-Göz'ün o tarihe mutlaka sağ bek ve stoper alıp kadar en az 2 isme imza attırması bekleniyor.

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