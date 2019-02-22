Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ... Türkiürkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla yendi
ürkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla yendi
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...

Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

Göztepe’de geçen hafta Kayserispor deplasmanında cezaları yüzünden görev yapamayan kanat oyuncuları Yasin ve Serdar ile orta saha Borges, Trabzonspor müsabakasında 11'de sahaya çıktı.

Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

Göztepe’de geçen hafta Kayserispor deplasmanında cezaları yüzünden görev yapamayan kanat oyuncuları Yasin ve Serdar ile orta saha Borges, Trabzonspor müsabakasında 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Kemal Özdeş, Kayseri’de 11'de oynattığı stoper Reis’i ve forvet arkası Deniz Kadah’ı yedek kulübesine çekti. Reis’in yerine Kadu, Deniz’in yerine de Jerome forma giydi. Ayrıca ağıları artan sol bek Agbenyenu Trabzonspor maçının kadrosuna alınmazken, Ganalı’nın yokluğunda Berkan görev yaptı.

Konuk Trabzonspor İzmir’e eksik kadroyla geldi. Bordo-mavililerde Abdulkadir Ömer, Amiri, Onazi, İbanez gibi as futbolcular Bornova Stadı’nda takım arkadaşlarını yalnız bırakırken, Teknik direktör Ünal Karaman toplam 16 futbolcuyla sahaya çıktı.

Ligde kötü günler geçiren Göztepe’de taraftarlar Trabzonspor karşılaşmasından önce, takımın kamp yaptığı otele akın etti. Kemalpaşa ilçesine gelen yüzlerce taraftar Göztepeli futbolcuları konvoyla Bornova Stadı’na uğurladı. Sarı-kırmızılı futbolseverler Trabzonspor sınavında yine stadı tıklım tıklım doldurdu. Göztepeliler futbolcuları teker teker tribünlere davet edip galibiyet sözü aldı. Konuk Trabzonspor taraftarı da kale arkasında kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328