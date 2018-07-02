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Göztepe, Titi ile prensipte anlaştı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de Göztepe, transfer listesindeki Bursaspor'un Brezilyalı stoperi Titi'yle prensipte anlaşmaya vardı. Bursa'nın yeni sezon hazırlıklarına katılmayan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime...

Göztepe, Titi ile prensipte anlaştı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe, transfer listesindeki Bursaspor'un Brezilyalı stoperi Titi'yle prensipte anlaşmaya vardı.
Bursa'nın yeni sezon hazırlıklarına katılmayan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren 30 yaşındaki futbolcu, bonservisini alıp sarı kırmızılı ekibe resmi imza atacak. Süper Lig'de 2015 yılından bu yana Kasımpaşa ve Bursaspor formalarını giyen Titi, ülkesinde Internacional, Vasco de Gama ve Bahia'da da oynadı. Titi, geçen sezon Bursaspor'da ligde tamamı ilk 11'de 31, Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta görev yaparak istikrarlı bir grafik ortaya koymuştu.
Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yine Bursaspor'dan Onur Atasayar ve Barış Yardımcı da bulunuyor. Göztepe'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk etap çalışmalarının ardından Erzurum'da 15 Temmuz'a kadar sürecek kamp da başladı. İzmir temsilcisi, bu kampın ardından 19 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'nın Arnhem şehrinde kampa girecek. Göztepe'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz'in kadrosunda yer alan kaleci Beto ve Senegal kadrosunda turnuvaya veda eden yeni transfer Gassama, Hollanda kampında takıma katılacak.

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