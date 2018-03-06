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Göztepe teselli buldu

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek ilk 5'e girme şansını kaçıran Göztepe, Avrupa yolunda çekiştiği rakipleri Kayserispor ve Trabzonspor'un yenilmesiyle az da olsa teselli buldu.  Kayserispor...

Göztepe teselli buldu

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek ilk 5'e girme şansını kaçıran Göztepe, Avrupa yolunda çekiştiği rakipleri Kayserispor ve Trabzonspor'un yenilmesiyle az da olsa teselli buldu. 

Kayserispor deplasmanda Bursaspor'a 1-0, Trabzonspor da evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybederek Göztepe ile puan farkını açma şansını kaçırdı. Göztepe'nin diğer rakibi Demir Grup Sivasspor ise Antalyaspor deplasmanından 4-1 galip gelerek İzmir ekibinin 1 puan önüne geçti. Pazar günü evinde Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, UEFA Avrupa Ligi umutlarını korurken karşılaşmanın önemi sarı-kırmızılılar için daha fazla arttı. 
Göztepe, düşüşe geçtiği ikinci yarıda oynadığı 7 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Bir tek Sivasspor'u Bornova Stadı'nda tek golle geçen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Başakşehir'e yenildi, Kayserispor, Trabzonspor ve Osmanlıspor'la berabere kaldı.
Antalyaspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de kart cezalısı Sabri ve sakatlıkları süren Hakan'la Ömer forma giyemeyecek. 2 maçlık cezası biten sol bek Traore formasına kavuşacak. Sakatlıkları yüzünden ve 2 haftadır takımdan ayrı kalan kaleci Beto ile stoper Kadu'nun da iyileştiği öğrenildi.
Öte yandan Göztepe'nin Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatları şu şekilde: 
VIP Tribün 216 TL, Numaralı Tribün 109 TL , Kuzey Kale Arkası Tribün 16.5 TL ve Misafir Tribün 22 TL
 

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