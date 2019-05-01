Göztepe Teknik Direktörü Tuna: Seneye de Süper Lig'de olacağız

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek düşme potasından çıkan Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçına iddialı hazırlanırken teknik direktör Tamer Tuna önemli açıklamalarda bulundu.

Başakşehir galibiyetiyle çok önemli bir virajı döndüklerini ifade eden Tuna, "Yakaladığımız birlik ve beraberlik sezon sonuna kadar devam etmeli. Özgüvenimizi yeniden kazandık. Geçmiş haftalarda kazanabileceğimiz maçlardan 1-0'lık yenilgilerle ayrıldık. Böyle bir geri dönüş yaşamak hem takımın özgüveni adına hem de bizim konsantrasyonumuz adına çok olumlu oldu. Bu birlikteliği kalan haftalarda da devam ettirdiğimiz takdirde seneye Süper Lig'de mücadele eden bir Göztepe olacak" diye konuştu.

Antalyaspor maçını kazanarak iç sahadaki kötü seriye son vermek istediklerini anlatan Tamer Tuna, "Antalyaspor doğru oynayan, saha içinde doğru organizasyonları yapabilen bir takım. Ancak biz kendi istediklerimizi yansıtırsak, güzel bir skorla sahadan ayrılabiliriz. Sakat oyuncularımızın kim olduğunun artık bir önemi yok. Bu yüzden kim forma giyerse giysin görevlerini yerine getireceğine inanıyorum. Bunu yapabilecek kalitede bir oyuncu grubumuz var. Başakşehir maçından önce taraftarımızla birlikteliği ve biz oluşu yeniden yakaladık. Bunun yanı sıra takıma sahip çıkmaları sayesinde de olumlu bir hava geldi. Bundan sonraki süreçte maç ne durumda olursa olsun taraftarımız o gücü bize hissettirecektir" yorumunu yaptı.

Öte yandan Tuna, deplasman dönüşünde hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural'ın ailesine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı da diledi.

