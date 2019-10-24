Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Takımımız oyun olarak iyi seviyede

İZMİR, () - SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, önemli açıklamalarda bulundu.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Tamer Tuna, "Medipol Başakşehir'e son dakikada kaybetmek çok üzücüydü. Bu bize deneyim oldu. Dengemizi, kendimizi ve seviyemizi yukarı çıkarma adına büyük tecrübe edindik. İyi seviyedeyiz" dedi.

Kasımpaşa'nın iyi bir ekip olduğunu dile getiren genç teknik adam, "Bu haftaki rakibimiz Kasımpaşa ligin güçlü takımlarından. Ligdeki denge halen oturmuş değil. Tüm takımlar oyun yapıları ve oyun felsefeleri adına geçiş yaşıyor. Bizim avantajımız hem hücumda hem savunmada belli bir kompakt yapımızın oluşu. Ligin en az pozisyon veren takımı oluşumuz bundan kaynaklanıyor. Aynı zamanda en çok pozisyona giren ve ceza sahasında topla buluşan takımlarından biriyiz. Ligin en az gol yiyen ve en az pozisyon veren takımının açıkçası daha fazla gol atması ve yukarılarda olması gerekiyordu" diye konuştu.

Oyun seviyesi olarak lig ortalamasının üzerinde olduklarına değinen Tamer Tuna, "Lig puan anlamında sıkışmış durumda Takımların puan olarak bir hedef koyamadığını görüyoruz. Bu durum haftalar ilerledikçe değişir mi bilemeyiz. Üst sıradaki takımların her hafta oynadıklarında puan kaybetmesi bunun göstergesi. 6-7-8 puanlı takımlarla 15 puanlı zirvedeki takımlar arasında sadece 2 maçlık bir fark bulunuyor. Bu durum da bizi sürece odaklıyor. Elbette hedeflediğimiz puanları alamadık ama ligin sonunda kendimizi bulacağımız yeri iyi görüyoruz. O yüzden Kasımpaşa maçı çok daha önem arz ediyor. Taraftarımızın iç sahadaki bize motivasyonu çok önemli, sonucu almak zorundayız. Kasımpaşa da zor gol yiyen, deplasmanlarda iyi sonuçlara imza atan bir takım. Rakibimiz hem hücum anlamında üretken hem de fiziksel anlamda diri bir takım. Biz de o seviyeyi üstlere taşıyan bir takım olduk" yorumunu yaptı.

Takımın gelecek planlaması hakkında da bilgiler veren Tamer Tuna sözlerini şöyle tamamladı:

"Göztepe'nin 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkışından bu zamana kadar yapılan planlama gelişmek zorundaydı. Süper Lig'deki ilk senemizde kalıcı olduk. Ancak planlama doğrultusunda hedeflerimizi yukarıya maalesef taşıyamadık. Ekonomik belirsizlik bütün takımların planlarına yansıyor. Sonuçları almamız lazım, sonuçlar transfer planlamasıyla da ilgili. Göztepe'nin 3 yılda geliştirmek ya da ileri taşımak planlamasını ve takım organizasyonunu tam yapabilmiş değildik. Çünkü içinde bulunduğumuz ligin durumu, futbolcuların kontratları ve istediklerimizi yapabilme yeteneği bizden bu hedefleri alıkoydu."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklamaları

- Göztepe idmanından detay görüntüler

Haber: Mustafa KÖPRÜLÜ - Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

