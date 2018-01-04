Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan önemli açıklamalar

SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, kendi ve kulübün geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Sarı-kırmızılılarda başarılı bir dönem geçirdiklerini belirten Tuna, "Kariyerimde Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'le önemli başarılar yakaladım. Özellikle Beşiktaş'ta Şenol Hoca ile önemli bir tecrübe edindim. Şenol Güneş acısıyla tatlısıyla bu ligin bunca ağırlığını yaşadı. Ben de Göztepe'ye imza attığım ilk günden bugüne kadar olgunlaştım. Ancak kişisel başarım henüz gerçekleşmedi" diye konuştu. Göztepe'de büyük bir rüyanın gerçek olduğunu vurgulayan Tamer Tuna, "Kulübümüzün 3'üncü Lig'den buralara gelişi var. Süper Lig hedefine ulaşmak çok önemliydi. Benim dönemimde ciddi bir planlama yapmak gerekiyordu. Çünkü Süper Lig'in en zor dönemini yaşıyoruz. Ligin kalitesi, gol ve yabancı oyuncu sayısı arttı. Bunun için ciddi bir planlama yapmak gerekiyordu. Geçiş sürecini sancılı yaşasak da iyi bir şekilde atlattık. İlk yarıyı çok iyi konumda bitirdik. Açıkçası 30 puan en üst hedefimizdi ve bunu tutturduk" yorumunu yaptı.Ligin ikinci devresinde yakaladıkları ivmeyi yükseltmeyi amaçladıklarını anlatan Tamer Tuna, "Bu başarıyı taçlandırmak istiyoruz. İkinci yarıda bulunacağımız konum, bizim orta ya da uzun vadeli planlar yapmamızı sağlayacak. Transferde de bu mantıkla ilerleyeceğiz. Öncelikle çok düzgün bir kadroya sahibim. Oyuncularımızın ne kadar iyi işler çıkardığı ortada. Elbet her teknik adam gibi ihtiyaçlarımızı ve eksikliklerimizi farkediyorum. Transferde görüştüğümüz isimler var. Ancak hiçbirinden sonuç alamasak da mevcut futbolcu grubumuz yine başarılı olacak. Transferi yaparken Avrupa hedefine giden Göztepe gibi hareket etmeliyiz" cümlelerini kurdu. Başkan Mehmet Sepil ve yönetimin çok önemli işlere imza attığını dile getiren 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Diğer kulüplerimiz maalesef borç batağı içinde yüzerken, biz de böyle durumlar yaşanmaması mutluluk verici. Ancak hepimiz kesinlikle bütçeyi aşacak hamlelerde bulunmayacağız. Özellikle transferde buna göre pusulamızı ayarlayacağız" dedi.TUNA: "JAHOVIC'İN KALACAĞINA İNANIYORUM"Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, transfer gündemini en çok meşgul eden futbolcuların başında gelen golcü Adis Jahovic'in takımda kalacağını söyledi. Oyuncu hakkında çeşitli söylentilerin çıktığına dikkat çeken Tuna, "Sezon sonunda Jahovic'in sözleşmesi bitiyor. Sözleşme maddesinde uzatma opsiyonu bulunuyor, bu kullanılabilir. Jahovic'in Göztepe'den ayrılacağına inanmıyorum. Ama oyuncular gelir gider. Teknik direktörler de aynı şekilde. Ancak Göztepe'de bizim planlamamız asla oyuncular üzerinden olamaz" dedi.