Göztepe Teknik Direktörü Palut: Almamız gereken yollar var

SÜPER Lig'de BtcTurk Yeni Malatspor'la evinde 1-1 berabere kalan Göztepe'de takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör İlhan Palut, almaları gereken yollar olduğunu söyledi.

UEFA Pro Lisans belgesi olmadığı için maç sonrası basın toplantısına katılamayan İlhan Palut, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kendi taraftarımız önünde kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı. Takımımız geçen hafta güzel bir Trabzonspor galibiyeti almıştı. Burada alacağımız galibiyetle beraber bir ivme kazanarak yukarı sıralara ilerlemek istiyorduk. Maça iyi başladık, golü de bulduk. Coşkumuz son derece iyiydi, ilk devre boyunca rakibe pozisyon vermezken skoru artırabilecek pozisyonlar da bulduk ama sonuç olarak ilk yarı 1-0 içeri girdik. İkinci yarıda Yeni Malatyaspor takımı topa daha çok sahip oldu fakat bu noktada da yine rakibimize net pozisyon vermedik. Burada bizim eksikliğimiz; topa yeterince sahip olamamak, pas oyununu istediğimiz ölçüde uygulayamamak ve skoru artırma adına üçüncü bölge denemelerinde eksik kalmak oldu. Bir karambolde oluşan bir penaltı ile karşılaşma berabere sona erdi. Özetlersek; bu maçtaki istekten, coşkudan ve taraftarımızla bütünleşmekten son derece memnunum ama saha içi organizasyon, pozitif futbol ve fiziksel gelişim adına almamız gereken yollar var. Bunu da milli maç arasında geliştirmek için tüm çalışmaları yapacağız."