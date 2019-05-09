Göztepe tek yürek

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Antalyaspor galibiyetleriyle ateş hattından kurtulan Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi tek yürek oldu. Sezonun en kritik karşılaşmalarından birine çıkacak sarı-kırmızılılarda taraftarlar satışa sunulan biletlerin tamamını 30 dakikada tüketirken, Bornova Stadı'nda şölen hazırlığına başladı. Bu sezon Göztepe'yi hiçbir maçta yalnız bırakmayan taraftarların cumartesi günü takımı konvoylarla stada uğurlayacağı bildirildi. Sosyal medyadan da organize olmaya başlayan sarı-kırmızılıların kareografi hazırlığında bulunduğu da vurgulandı. Lige tutunmak için kıyasıya çekişilen rakipler Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise zorlu deplasmanlara çıkacak olması Göztepe'nin iştahını iyice kabarttı.

Sıralamada 33 puana sahip 15. basamaktaki Göz-Göz'ün 1 puan gerisinde 16. durumda bulunan Erzurumspor, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen 5. Yeni Malatyaspor'a konuk olurken, 30 puana sahip 17. Bursaspor ise yine Avrupa kupaları hayali kuran 7. Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivas'ı mutlak yenmeyi hedefleyen İzmir ekibi, bir yandan da Erzurum ve Bursa'nın puan kaybını bekleyecek. Teknik Direktör Tamer Tuna yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerini söyledi. Çok iyi şekilde Sivasspor sınavına hazırlandıklarını belirten genç teknik adam, "Hepimiz tek yürek olduk. Taraftarımızın desteği ile bir kez daha galip geleceğiz" dedi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oyuncular ve teknik ekiple birlikte olan Başkan Mehmet Sepil'in takıma 40'ar bin TL prim ödemesi yapıp moral aşıladığı kaydedildi.