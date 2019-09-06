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Göztepe tecrübeden yana
Süper Lig'de ilk 3 haftada gol atamayıp yalnızca 1 puan toplayabilen 17'nci sıradaki Göztepe, kadrosunu tecrübeli futbolcularla doldurdu. Geride kalan transfer döneminde 11 oyuncuyu renklerine dahil eden sarı-kırmızılıların kadrosunda 30 yaş...
SPOR 06.09.2019, 10:28
Süper Lig'de ilk 3 haftada gol atamayıp yalnızca 1 puan toplayabilen 17'nci sıradaki Göztepe, kadrosunu tecrübeli futbolcularla doldurdu. Geride kalan transfer döneminde 11 oyuncuyu renklerine dahil eden sarı-kırmızılıların kadrosunda 30 yaş ve üzeri 14 isim yer aldı. Takımın en deneyimli oyuncusu 37 yaşındaki kaptan kaleci Beto Pimparel olurken, orta sahada görev yapan Brezilyalı Marcio Mossoro da 36 yaşında Göztepe'ye imza attı. Yine Medipol Başakşehir'den alınan İtalyan golcü Stefano Napoleoni 33 yaşında İzmir'e geldi.
Napoleoni gibi Jerome ve Deniz de 33 yaşını doldurdu. Göztepe'de 32 yaşında olan Yasin Öztekin ve Wallace Reis de takımın en deneyimli oyuncuları arasına adlarını yazdırdı. Castro, Borges, Berkan, Eren ve Titi de 31 yaşında Göztepe formasını terletmeyi sürdürdürken, Gassama ile Leo da 30'uncu yaşına girdi. Göztepe'de son transferler Mossoro ile Napoleoni'nin yanı sıra sakatlıktan kurtulamayan Jerome dışında tüm deneyimli futbolcular ilk 3 maçta görev aldı. Beto, Titi, Gassama, Castro, Yasin, Eren ve Deniz 3 maçın tamamında oynarken, Leo 2, Reis, Berkan, Borges de 1'er müsabakada yer aldı.
Napoleoni gibi Jerome ve Deniz de 33 yaşını doldurdu. Göztepe'de 32 yaşında olan Yasin Öztekin ve Wallace Reis de takımın en deneyimli oyuncuları arasına adlarını yazdırdı. Castro, Borges, Berkan, Eren ve Titi de 31 yaşında Göztepe formasını terletmeyi sürdürdürken, Gassama ile Leo da 30'uncu yaşına girdi. Göztepe'de son transferler Mossoro ile Napoleoni'nin yanı sıra sakatlıktan kurtulamayan Jerome dışında tüm deneyimli futbolcular ilk 3 maçta görev aldı. Beto, Titi, Gassama, Castro, Yasin, Eren ve Deniz 3 maçın tamamında oynarken, Leo 2, Reis, Berkan, Borges de 1'er müsabakada yer aldı.
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