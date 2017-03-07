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Göztepe taraftarına Eskişehir yasağı

TÜRKİYE 1'inci Lig'in 25. haftasında zirve yarışındaki rakiplerinden Eskişehirspor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe'de yasak şoku yaşanıyor. Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu, bugünkü toplantısında, ilk yarıda İzmir'de...

Göztepe taraftarına Eskişehir yasağı
TÜRKİYE 1'inci Lig'in 25. haftasında zirve yarışındaki rakiplerinden Eskişehirspor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe'de yasak şoku yaşanıyor.
Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu, bugünkü toplantısında, ilk yarıda İzmir'de oynanan maçta çıkan olayları dikkate alarak sarı kırmızılı taraftarların Eskişehir'deki müsabakaya alınmamasını kararlaştırdı. Yasak kararı Göztepelileri olduğu kadar, Eskişehirsporlu futbolseverleri de şaşırttı. Her iki kulübün taraftarları, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda aralarında herhangi bir husumet bulunmadığı gibi, geçmişten bu yana iyi ilişkiler içinde olduklarını belirterek karara tepki gösterdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Bornova Stadı'nda oynanan maçın 90+2. dakikasında yediği gollle 2-1 yenik duruma düşen Eskişehirspor sahadan çekilmiş, bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla 3-0 hükmen mağlup ilan edilerek 3 puan silme cezası almıştı.

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