Göztepe-Sivasspor Notlar

Göztepe'de Togo Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na giden Segbefia ile sakatlıkları süren Hakan ve Tanju da Sivasspor karşılaşmasında görev yapamadı. Geçen hafta sol ayak bileğinden geçirdiği sakatlık yüzünden ligdeki Denizlispor sınavında forma giyemeyen golcü Umut Nayir iyileşerek Sivasspor'a karşı oynadı. Göztepeli taraftarlar hafta içi olmasına rağmen Sivasspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.
Göztepe'de Togo Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na giden Segbefia ile sakatlıkları süren Hakan ve Tanju da Sivasspor karşılaşmasında görev yapamadı. Geçen hafta sol ayak bileğinden geçirdiği sakatlık yüzünden ligdeki Denizlispor sınavında forma giyemeyen golcü Umut Nayir iyileşerek Sivasspor'a karşı oynadı. Göztepeli taraftarlar hafta içi olmasına rağmen Sivasspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.