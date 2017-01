Göztepe-Sivasspor Notlar

GÖZTEPE'de ara transferde Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadroya katılan forvet Sinan Özkan ile Adanaspor'dan alınan sol bek Canberk Dilaver ilk kez resmi bir maçta on birde sahaya çıktı. Yine Ukrayna'nın Poltava takımından transfer edilen kanat oyuncusu Aleksandre Kobakhidze de ilk defa 18 kişilik kafileye dahil oldu. Göztepe teknik direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'ndaki rakipleri Sivasspor'a karşı yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkarken, Jahovic, Gosso, Gençer, Günay, Halil, Tayfur, Murat, Fuchs gibi as oyuncuları on bire monte etmedi.

Göztepe'de Togo Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na giden Segbefia ile sakatlıkları süren Hakan ve Tanju da Sivasspor karşılaşmasında görev yapamadı. Geçen hafta sol ayak bileğinden geçirdiği sakatlık yüzünden ligdeki Denizlispor sınavında forma giyemeyen golcü Umut Nayir iyileşerek Sivasspor'a karşı oynadı. Göztepeli taraftarlar hafta içi olmasına rağmen Sivasspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.