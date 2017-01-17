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Göztepe-Sivasspor maçı Atatürk Stadı'na alındı

İZMİR, ()- ZİRAAT Türkiye Kupası F Grubu'nda yarın İzmir'de oynanacak Göztepe-Sivaspor maçı, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda Bornova Stadı'ndan Atatürk Stadı'na alındı. Türkiye 1'inci Ligi'nde pazar günü Büyükşehir...

Göztepe-Sivasspor maçı Atatürk Stadı'na alındı

İZMİR, ()- ZİRAAT Türkiye Kupası F Grubu'nda yarın İzmir'de oynanacak Göztepe-Sivaspor maçı, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda Bornova Stadı'ndan Atatürk Stadı'na alındı.
Türkiye 1'inci Ligi'nde pazar günü Büyükşehir Gaziantepspor'la Bornova Stadı'nda karşılaşacak Göztepe'nin kentte etkili olan yağışlı hava yüzünden zeminin bozulmaması için stat değişikliği istediği bildirildi. Atatürk Stadı'na alınan müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

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