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Göztepe-Sivasspor: 0-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

Onur ATIŞ / İZMİR, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Mehmet Mazlum (xx) GÖZTEPE: Göktuğ (x)- Emre (x), Schwechlen (xx), Emrecan (x), Canberk (xx) (Dk.67 Jahovic x), Soner (x), Doğa (x) (Dk.60 Murat...

Göztepe-Sivasspor: 0-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

Onur ATIŞ / İZMİR, ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Mehmet Mazlum (xx)
GÖZTEPE: Göktuğ (x)- Emre (x), Schwechlen (xx), Emrecan (x), Canberk (xx) (Dk.67 Jahovic x), Soner (x), Doğa (x) (Dk.60 Murat x), Burak (x), George (x) (Dk.60 Kobakhidze xx), Sinan (x), Umut (xx)
SİVASSPOR: Tolgahan (xxx)- Rıdvan (xxx), Hasan (xx), Emre (xxx) (Dk.80 İbrahim Öztürk), Gökhan (xx), Erkan (xxx), Ümit (xx) (Dk.56 Furkan xx), Kerim (xxx), İbrahim İşçi (xx), Adem (xx), Gekas (xxx) (Dk.62 Tunahan xx)
GOLLER: Dk.48 Kerim, Dk.57 Gekas (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Doğa, Umut (Göztepe), Ümit, Rıdvan, Sinan, Tunahan (Sivasspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası F Grubu'nda deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenen Sivasspor ikili averajla bir üst tura yükselen takım oldu. Bol pozisyonlu geçen karşılaşmada Göztepe'nin 4 topu direkte patladı. Bu sonuçla kupaya veda eden ev sahibi sarı kırmızılılar 6 puanda kalırken, kırmızı beyazlılar ise puanını 9 yaptı.  
7'nci dakikada Doğa'nın pasıyla ceza yayı üzerinden şutunu çeken Umut'un topu yan direkten döndü.
28'inci dakikada Canberk'in içeri doldurduğu topu iyi kontrol eden Leroy George aşırtma vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
35'inci dakikada bu kez Sivasspor direğe takıldı. Sol çaprazdan ceza alanına sızan Emre bekletmeden şutunu çekti, top yan direğe çarparak auta gitti.
47'nci dakikada Emre sağdan ortaladı, George'un kafa vuruşunda top üst direkte patladı. 
48'inci dakikada Sivasspor golü buldu. Kontratağa kalkan kırmızı beyazlılarda ceza sahasına sokulan Kerim'in sert vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.
56'ıncı dakikada Sivasspor golleri ikiledi. Sol kanattan seri çalımlarla ceza sahasına giren Erkan arka direkteki Gekas'a ortaladı. Yunan oyuncu düzgün bir vuruşla kaleci Göktuğ'u avladı: 0-2. 
69'uncu dakikada Burak'ın sağ kanattan ortasında Jahovic kafayı vurdu, top kaleci Tolgahan'ın bakışları arasında üstten dışarı çıktı.
89'uncu dakikada Kerim ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti, Göktuğ köşeden çıkardı.
90+3'üncü dakikada Kobikhadze'nin pasında topla buluşan Jahovic sert vurdu, top yan direkten döndü.

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