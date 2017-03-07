Göztepe sırat köprüsünde

Onur ATIŞ / İZMİR, ()/- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde geçen hafta 5-2'lik Elazığspor yenilgisiyle ağır bir darbe yiyen Göztepe, önümüzdeki 4 haftada şampiyonluk ve play off yarışındaki rakipleri karşısında kader maçlarına çıkacak.

İlk sınavında cuma günü bir maç eksiği ve 33 puanla 6'ncı sırada yer alan Ümraniyespor'u konuk edecek olan Göztepe, ardından en önemli rakiplerinden 38 puana sahip 4'üncü Eskişehirspor'la deplasmanda kapışacak. 26. haftada yine direkt Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Giresunspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, zorlu seriyi ilk 6'yı kovalayan Boluspor deplasmanında bitirecek. Göztepe, şu an liderlik koltuğunda oturan Evkur Yeni Malatyaspor ile 30'uncu, ikinci Sivasspor'la da 31'inci haftada karşı karşıya gelecek.

Ligin çok zorlu ve üst seviyede geçtiğini dile getiren teknik direktör Okan Buruk, son 11 haftadaki tüm maçların büyük çekişmeye sahne olacağını söyledi. Süper Lig'i kovalayan ekiplerle oynayacakları maçlarda iyi sonuçlar alacaklarına inandığını ifade eden Okan Buruk, "1'inci Lig, kesinlikle Süper Lig'den daha zor. Üst ve alt sıralarda büyük rekabet yaşanıyor. Bizim hedefimiz sezonu ilk 2 takım içinde tamamlamak. Maç maç ilerleyip yolumuza devam edeceğiz" de6di.

Öte yandan Göztepe'nin bu haftaki rakibi Ümraniyespor, son 4 deplasman maçında da galip gelemedi. İstanbul temsilcisi, bu periyotta Manisaspor ve Boluspor'a yenilirken, Altınordu ve Eskişehirspor ile berabere kaldı. İlk yarıda Olimpiyat Stadı'ndaki randevuyu ise Göztepe Jahovic'in golüyle 1-0 kazanmıştı.