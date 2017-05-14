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Göztepe-Samsunspor soyunma odaları

GÖZTEPE Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Samsunspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. İlk yarıda istedikleri oyunu sergileyemediklerini ve soyunma odasına 1-0 yenik girdiklerini hatırlatan...

Göztepe-Samsunspor soyunma odaları
GÖZTEPE Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Samsunspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. İlk yarıda istedikleri oyunu sergileyemediklerini ve soyunma odasına 1-0 yenik girdiklerini hatırlatan Vural, “Ancak futbolcularım ikinci devrede işin ciddiyetini kavradı. Taraftarımız da devreye girince müthiş bir karşılaşma geçirdik. Çok güzel bir haftayı geride bıraktık. Ancak play off'u kesin garantilemedik. Denizlispor maçında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umuyorum bizimle birlikte Altınordu da play off'a katılır. Yıllar sonra iki İzmirli'nin Süper Lig için yarışmasını istiyorum" diye konuştu.
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Göztepe karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından futbolcularına sert tepki gösterdi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatmalarına rağmen ikinci devrede çok kötü oynadıklarını belirten Özköylü, “Futbolcularıma çok kızgınım. Eskişehirspor'dan 6 gol yedik bu kadar sinirlenmedim. Maalesef bireysel hatalarımızdan dolayı yenildik. Oyuncularım dediklerimin hiçbirini yapmadı. Herkes kendini gösterme çabası içine girdi. Artık gelecek hafta oynayacağımız Bandırmaspor maçını kazanmak boynumuzun borcu" dedi. 


 

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